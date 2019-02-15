İnternetten canlı yayın yapmak kazandırıyor

İnternet canlı yayın platformları ve bu platformlar üzerinden yayın yaparak kazanç elde etme trendi giderek artıyor. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de özellikle Y ve Z kuşağı tarafından kullanım oranı yüksek olan canlı yayın platformlarına yoğun ilgi gösteriliyor

Akıllı telefonlar sayesinde artık istenilen yerden internette yayın izlemek veya yayın yapmak çok kolay hale geldi. Türkiye’de de internet üzerinden canlı yayın yaparak popülerleşen ve kazanç elde eden yüzlerce isim bulunuyor. Bu isimler hobi olarak yayıncılık yapsa da, onlarca yayıncı için internet yayıncılığı profesyonel bir iş ve pek çok mesleğe göre oldukça yüksek kazanç sağlıyor. Bu nedenle internet yayıncılığı, hem izleyici hem de yayıncı için pek çok avantajı beraberinde getiriyor.

Yayın yapan da izleyen de kazanıyor

Gelişen teknoloji ile internet üzerinden canlı yayın yapmak çok daha kolaylaştı. İnsanlar artık bir bilgisayar ya da cep telefonuyla oyun, müzik listesi paylaşmak gibi farklı içerikleri canlı yayın platformları üzerinde izleyebiliyor veya yayınlayabiliyor.

İzleyicilerin sevdikleri içerikleri anlık olarak izlerken hayran olduğu kişiyle aynı anda iletişime geçmesinin önemini vurgulayan, dünyadaki önemli canlı yayın platformlarından DLive Türkiye ve Avrupa Direktörü Metin Redjepi,internet yayıncılarının eğlenerek yaptıkları bu yayınlar üzerinden gelir elde ettiklerini hatta bunu bir iş kolu olarak yaptıklarını ifade ediyor. DLive Türkiye ve Avrupa Direktörü Metin Redjepi; “Canlı yayın platformları günümüzde önemli bir araç haline geldi. İnternet yayıncılığı ile birlikte içerik üreticileri, hiç bir pazarlama faaliyetine ihtiyaç duymadan ve firmalarla iş birliği yapmadan, yalnızca içerik üreterek kazanıyorlar. Ürettikleri içeriklerin izlenmesini sağlayarak hem gelir elde ediyorlar hem de bunu sürdürülebilir hale getiriyorlar. Bunun yanı sıra anlık etkileşimler sayesinde içeriklerini izleyicileri ile birlikte oluşturabiliyor, izleyicilerini de içeriğin bir parçası haline getirebiliyorlar. Sosyal medya fenomenlerinden bloggerlara hatta kurumsal etkinliklere kadar, her gün binlerce canlı yayına ulaşabiliyoruz” dedi.

Lino kripto para ile ciddi bir kazanç elde etmek mümkün

DLive'ın diğer canlı yayın platformlarından farklı olarak, hem yayın yaparken hem de izlerken kazanç elde etme fırsatı sunduğunu belirten Redjepi, "Bu kazanç avantajları sayesinde canlı yayın yapanlar artık bu konuyla daha profesyonel olarak ilgileniyorlar. Örneğin bizim platformumuzda içerik oluşturucular yayın yaptıkça Lino puan toplayıp daha sonra bu puanları paraya çevirebiliyorlar. Görüyoruz ki özellikle oyun oynayan kişiler canlı yayın platformunu seçerken kazanç elde edebileceği platformlara göre seçim yapıyor. Hiç bir pazarlama faaliyetine ihtiyaç duymadan, sadece güzel içerik üreterek ve izlenerek bunu meslek haline getiren yayıncılar, bu oranda da yüksek kazanç elde ediyorlar. Etkileşimi yüksek olan bir yayıncı, her yaptığı yayında yüzlerce dolar para kazanma imkanı bulabiliyor. Bu da yeni bir ekonomi kaynağı oluşturuyor” dedi.

Canlı yayın özgüveni geliştiriyor

Bir bilgisayar başında veya cep telefonu aracılığıyla geniş kitlelere canlı yayında ulaşan yayıncıların sosyal hayatlarında daha özgüvenli olduğuna değinen Baho’nun kurucusu Cemal Sevindik; “Canlı yayın özgüven getiriyor; çünkü yayın yapan kişiler rahatlıkla söz alabiliyorlar, kitlelere hitap edebiliyorlar. Kitleye hitap ederken ilk başta çekingen olunur, o yüzden bu çekingenliklerini yeniyorlar. Girişimci oluyorlar, iletişim becerileri gelişiyor. Hem kitlelere sesleniyorlar hem de para kazanıyorlar” dedi.

İnternet yayıncılığında önümüzdeki dönem trendler

Yayıncı olmak için tek kriterin izlenmeye değer bir içerik üretmek olduğuna dikkat çeken Baho’nun kurucusu Cemal Sevindik; “Yayıncı olmak için hiçbir sınırlama bulunmuyor. Ülkemizde popüler yayıncılar 18-30 yaş aralığında ve erkek ağırlıklı... Özellikle interaktif yayınlar izleyicileri daha uzun süre yayında tutmayı başarıyor. Önümüzdeki süreçte hem oyun, hem de eğlence yayınlarında izleyicilerin yayına daha fazla katkı sağlayacağı, daha interaktif içeriklerin trend olmasını bekliyoruz” dedi.