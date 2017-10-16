İnternetten dizi ve film izleyenlere kötü haber geldi. Sunulan teklif kabul edilirse, o siteler tamamen kapatılacak

Kültür Bakanlığı yeni bir teklif üzerinde çalışma yapıyor. Yakın zamanda Meclis'e gelmesi beklenen düzenleme, sanatçıların haklarını korumayı amaçlıyor.



Buna göre internet üzerinden yayınlanan film, müzik, bilimsel çalışmalar, kitap, şiir ve besteler gibi icra edilen çalışmaları yayınlayan siteler kapatılacak.



Alınan bilgiye göre engelleme hak sahibinin Dijital Hak İhlalleri Mücadele Merkezi'ne başvurmasıyla yapılacak. Başvuru sonrası savcı gerekli incelemeye yaptıktan sonra söz konusu olan internet sitesini erişime kapatabilecek. Öte yandan hak sahibi isterse, bu sitenin yöneticilerine de dava açabilecek. (Yenişafak)