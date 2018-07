İnternetten timsah satıyorlar!

Dünyada belgesellere konu olan, vahşi sürüngenler sıralamasında zirvede bulunan timsahların, Türkiye'de internet ortamında 6 bin 600 liraya kadar fiyatla satışa çıkarıldığı ortaya çıktı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkilileri, timsahların satışının tespiti halinde, hayvan başına 6 bin 306 lira ceza uyguladıklarını bildirdi

Türkiye'ye yasa dışı yollarla getirilen timsahlar, yasak olmasına rağmen internet sitelerinde satışa çıkartılıyor. 'Nil', 'Cayman', cinsi timsahlar, 1250 lira ile 6 bin 600 lira arasında değişen fiyatlarla satışa çıkartılıyor. Muğla Hayvan Dostları Derneği Başkanı Türkan Dağdelen, "Hayvanları satışa çıkartan siteleri incelediğimde şaşkınlık yaşıyorum. Pitbull ve pitonlardan sonra şimdi de timsah satışı ortaya çıktı. Yetkililerin bu kendini bilmezlere 'dur' demesi gerekiyor. 6 bin değil, 600 bin lira ceza kesilmesi gerekiyor. Yetkilileri göreve davet ediyorum" dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkilileri, timsahların satışının tespiti halinde, hayvan başına 6 bin 306 lira ceza uyguladıklarını bildirdi.

'BU HAYVAN BU EVDEN GİDECEK TARTIŞMALARINDAN BIKTIM'

Timsahları satışa çıkartanların ilanların açıklama kısımlarına yazdıkları şu ifadeler ise dikkat çekti:

"Sağlıklı ve problemsiz, ciddi alıcılar lütfen', '1 aylık bebek, Cayman timsahıdır', 'Arkadaşlar merhaba. Orijinal Nil timsahı. 80 santimetre sağlıklı bakımlı ve hareketlidir. 100x50 akvaryum, ısıtıcı, UV lamba, devirdaim filtre, besleme çubuğu fiyata dahildir', 'Bir hevesle aldığım ama sonradan eşim korktuğu için her gün 'Bu hayvan bu evden gidecek' diye tartışmalardan bıktığımdan dolayı satmak zorunda kaldığım Cayman timsahıdır. Et, balık, tavuk vb. yiyen gayet sağlıklı ve boyu 40 cm kadar olan bir canlıdır. Cayman timsahları evde akvaryumda beslenmeye en uygun türlerden biridir. Çünkü 100 cm'lik bir akvaryumda rahatlıkla yaşarlar ve esaret altında çok fazla büyümezler. Teslimat İstanbul Kurtköy Sabiha Gökçen Havalimanı taraflarında elden veya denk gelirse ortak noktadır. Güzelce, ısı korumalı strafor kutuya koyarak otobüsle şehir dışına da problemsizce gönderebilirim. 1250 TL'ye aldım, aynı fiyata veya en iyi teklifi verene satmak istiyorum. Şu an bu tür hayvanların yurt dışından gelmesi çok zor olduğu için fiyatları bedava değil lütfen komik tekliflerle gelmeyiniz."