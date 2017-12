İntihar eden kızın görüntüleri ortaya çıktı

ERZURUM'da yüzlerce insanın mağduriyetine yol açan Karadayı Konutları inşaatinin 12'nci katından atlayarak intihar eden Nazlıcan G.'nin (15) atlama görüntüleri ortaya çıktı. 2 ay içerisinde 2 genç insanın intihar ettiği binaya çözüm bulunması için yetkililerin harekete geçmesi istendi

Merkez Palandöken ilçesindeki Yenişehir semtinde, 2013 yılında temeli atılan 2 bin 100 konutluk projesi hazırlayan müteahhit Ahmet Metin Karadayı, inşaata başlamadan dairelerin bir bölümünü sattı. İmar İskan eski konutlarında oturanların evlerini 2012'de yıkarak karşılığında daire sözü veren Karadayı'nın inşaatı, ruhsat ve projesi olmadığı gerekçesiyle şimdiki Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Sekmen tarafından durduruldu. Yüzlerce kişinin mağdur olduğu inşaat projesinde Karadayı mağdurları, sık sık eylem yaptı. Bazı mağdurlar ise intihara teşebbüt etti. İş adamı Ahmet Metin Karadayı, başka inşaat projeleri nedeniyle 'dolandırıcılık' suçundan 386 yıl hapis cezası alınca cezaevine girdi. Büyük bölümü tamamlanan New City konutları inşaati ise yıllardırdır atıl durumda bekliyor.



İnşaat halinde bırakılan ve akıbetinin ne olacağı belli olmayan binalar madde bağımlıları ve intihar etmek isteyenlerin mekanı haline geldi. İlk olarak geçen 27 Ekim'de Uğur Sezer U. (16), arkadaşı ile içki içtiği inşaatın 8'inci katından annesini arayıp, helallik istedikten sonra atlayarak intihar etti. Arkadaşının atlamasının ardından intihara kalkışan M.L. (15) ise polis tarafından ikna edildi.



Pasinler ilçesindeki Teknik Meslek Lisesi öğrencisi Nazlıcan G. de geçen 21 Aralık'ta kız arkadaşı İ.A.'ya 'Hakkınızı helal edin ben intihar ediyorum' yazılı not bırakıp, inşaat halindeki aynı binanın 12'nci katından atlayarak intihar etti. İntihar olayı ile ilgili soruşturma başlatılırken, Nazlıcan G.'nin atlama görüntüleri cep telefonu ile kaydedildi.



İki genç insanın aynı inşaatten atlayarak hayatlarını kaybetmesi vatandaşların tepkisine neden oldu. Sosyal medya üzerinden paylaşım yapanlar, inşaatların yıkılmasını istedi. Çok sayıda kişi "Bu binalar önce yüzlerce insanın canını yaktı. Şimdi gençlerin canını alıyor. Yıllardır yarım bırakılmış inşaatlara bir çözüm bulunsun. Yıkılmazsa veya önlem alınmazsa can yakmaya devam edecek" dedi.









