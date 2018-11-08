İntihar sanılan dava, cinayet olabilir

Ankara'da bir plazanın 20. katından şüpheli bir şekilde düşen ve olay yerinde hayatını kaybeden Şule Çet'in ölümüne ilişkin yeni gelişmeler ortaya çıktı. Davanın avukatlarından Umur Yıldırım, "Dosya intihar olarak açıldı ama şu an cinayet olduğu noktasında artık su götürmez bir gerçek var ve dosya bu şekilde seyir alıyor" dedi

Şule Çet, Ankara'da 29 Mayıs 2018'de bir plazanın 20'nci katından düşerek yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, gözaltına alınan Çağatay A. ve Berk A., serbest bırakıldı. Ancak bir süre sonra iki şüpheli, yeniden gözaltına alınıp tutuklandı. Şüphelilerin HTS kayıtlarının dosyaya girmesi nedeniyle Çet ailesinin avukatı Umur Yıldırım ve Kadın Meclisleri üyesi bir grup, Ankara Adliyesi önünde açıklama yaptı. Açıklamada, soruşturmanın son aşamaya geldiğini söyleyen Avukat Umur Yıldırım, "Sadece İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan kesin ölüm nedeniyle ilgili bir rapor bekliyoruz.

Dosyaya dün giren delil, bu işin bir intihar değir, bir cinayet olduğunu ortaya koydu. Olay gecesi şüphelilerden Berk A. hiçbir şey bilmediğini, görmediğini söylüyordu ki; olay günü 02.39'da farkı bir kadına attığı mesaj var. 'Her şey çok kötü oldu. Lütfen bana geri dön, beni ara' şeklinde. Özellikle 02.39 diyorum; çünkü Şule'nin 03.50'de plazanın katından atıldığı tespit edildi. Yani bir saatten fazla bir süre şüpheliler Şule'yi öldürdükten sonra cesedi ne yapacaklarını tartıştılar. Çünkü bu mesaj atıldığında Şule ölmüştü" iddiasında bulundu.