Bursluluk sınav sonuçları açıklandı. 3 Haziran 2018 günü gerçekleşen İOKBS'nin sonuçlarının haftalar sonra açıklanmasıyla birlikte yüz binlerce öğrenci, MEB'in sitesine akın etti

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları açıklandı. Devlet bursundan yararlanmak için 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri 3 Haziran 2018 Pazar günü kritik bursluluk sınavına girdiler. Yüz binlerce öğrenci 18 Temmuz 2018 günü açıklanacak olan sınav sonuçlarına kilitlenmişti. Bugün bütün gün sınavın saat kaçta açıklanacağı araştırılırken MEB son dakika duyurusu yaparak İOKBS sonuçlarını açıkladı.

BURSLULUK KONTENJAN DAĞILIMI NASIL YAPILIYOR?

1) Her yıl tespit edilen parasız yatılılık veya bursluluk kontenjanlarının;

a) %10’u Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrencilere,

b) %5’i Bakanlığa bağlı resmi okul veya kurumlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışan, emekli olan ya da vefat eden öğretmenlerin öğrenci olan çocuklarına,

c) %5’i ailesinin oturduğu yerleşim biriminde ortaokul, özel eğitim ortaokulu veya imamhatip ortaokulu bulunmayan öğrencilere,

ç) %80’i (a), (b) ve (c) bentleri dışındaki diğer öğrencilere ayrılır.

(2) Birinci fıkradaki kontenjanlardan; (a) ve (c) bentlerinde belirtilen kontenjanların dolmaması halinde kalan kontenjan diğer öğrencilere ayrılan %80’lik kontenjana ilave edilir.

Öğretmen çocuğuna ayrılan %5’lik kontenjanın dolmaması halinde ise kalan kontenjan öğretmen dışındaki Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı kadrolarında çalışan diğer eğitim personelin çocukları için kullanılır, buna rağmen dolmaması halinde kalan kontenjan %80’lik kontenjana ilave edilir.

Başvuru şartları altındaki tüm maddeler için verilen beyanlar ve belgeler okul müdürünün, ilgili müdür yardımcısının veya görevlendirilen bir müdür yardımcısının

başkanlığında, en az 2 (iki) üye öğretmenden oluşan bir komisyon oluşturulacaktır. Bu komisyon tarafından, maddî durumları 2016 Malî Yılı için tespit edilen miktarı geçmeyen ve kontenjanla ilgili durumunu belgelendiremeyen öğrencilerin başvurularının incelenip gerekli düzeltmelerin yapılmasından sonra “diğer öğrenci” kontenjanından müracaatları sağlanacaktır.

ÖĞRENCİ VELİSİ VE OKUL MÜDÜRLÜĞÜNÜN DİKKATİNE

1. Bu e-kılavuz 17/10/2016 tarihli ve 2016/9487 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği” ve Eylül 2016 tarihli ve 2708 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi” hükümlerine göre hazırlanmıştır.

2. İlköğretim ve ortaöğretim kurumları bursluluk sınavına (İOKBS) başvurmuş olan öğrenciler, bu kılavuzda yer alan hükümleri ve ilgili mevzuatta belirtilmiş olan hususları kabul etmiş sayılır.

3. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde sınava girerek bursluluk hakkı kazanan öğrenciler bursluluk hakkından yararlanamaz, sınav sonucu açıklandıktan sonra başvuru şartları ile ilgili geriye dönük düzeltme işlemi yapılamaz ve öğrenci velisi ile okul müdürlükleri düzeltme talebinde bulunamaz.

4. Okul müdürlükleri bünyesinde kurulan komisyonlar idari ve malî açıdan sorumlu olduklarından, burslulukla ilgili belgeleri dikkatlice inceleyecektir. Belgelerin eksik ve yanlış olmaması için öğrenci velilerine rehberlik ederek başvurmak istediği kontenjana ilişkin belgelerini tamamlayan öğrencilerin işlemleri yapılarak “2018 İOKBS ADAY BAŞVURU BİLGİLERİ FORMU” komisyon üyeleri tarafından imzalanacaktır.

5. İOKBS'yi kazanan öğrencilerin bursluluğa yerleştirilmeleri için belirtilen tarihlerde başvuru

yapmasından öğrenci velisi, bilgilendirme ve elektronik onaylamadan ise okul müdürlüğü

sorumludur.

6. İOKBS'yi kazanan öğrencilerin bursluluğa yerleştirilmelerine ilişkin bu e-Kılavuzda yer alan kurallar, bu Kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girmiş olan yasama, yürütme ve yargı kararları gereğince değiştirilebilir. Böyle durumlarda izlenecek yol, Bakanlıkça belirlenir ve kamuoyuna duyurulur.

7. Yukarıda belirtilen hususlarda oluşabilecek herhangi bir hata durumunda Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) sorumlu değildir.

8. Emekli öğretmenlerin bilgilerinin MEBBİS kayıtlarında yer almaması durumunda başvuru süresi içerisinde emekli olduklarına dair belgeyle birlikte il/ilçe Millî Eğitim Müdürlüklerine başvurarak durumlarını MEBBİS kayıtlarına işletmeleri gerekmektedir.