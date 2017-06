Irmak ve Başak organ bekleyenler için Avrupa yollarında

ÇOCUKLUK arkadaşı olan 2 genç kız, organ nakli listesinde umut bekleyen 15 bini gence dikkati çekmek için 15 gün boyunca ellerinde pankart ve tişörtleriyle 4 ülkede 6 şehri dolaşacak

Antalya'da, üniversite sınavına giren 18 yaşındaki Başak Yücetin ve Bilgi Üniversitesi Medya İletişimi öğrencisi aynı yaştaki Irmak Sancar, Türkiye'de organ bağışı bekleyen 70 bin hastaya dikkati çekmek için ellerinde pankart ve giydikleri tişörtlerle 4 ülkeyi gezmek için yola çıktı. 21 Haziran'da Antalya'dan Norveç'in Bergen şehrine uçan çocukluk arkadaşı iki genç kız, buradan gidecekleri 4 ülkede toplam 6 şehirden fotoğraf ve mesajlarını sosyal medyada paylaşarak organ bağışı konusunda farkındalığı artırmayı amaçlıyor. İki haftalık gezilerinin ilk durağının Norveç'in Bergen şehri olduğunu belirten Başak ve Irmak, "Biz bu seyahati yapıyoruz ama seyahate çıkarken bir amacımız olsun istedik. Özellikle organ bağışı son yıllarda en önemli konulardan biri. Bu geziyi yapamayan hasta 15 bin arkadaşımız adına yapıyoruz" dedi.



BÖYLE BİR SEYAHATE ÇIKAMAYAN 15 BİN HASTA ARKADAŞIMIZ VAR



Gezilerinin ilk gününde Norveçlilerin büyük ilgisini çektiklerini söyleyen iki genç kız gezi rotalarındaki Norveç, İsveç, Danimarka ve Hollanda'dan pek çok fotoğraf paylaşacaklarını belirterek sosyal medyadan şu cümlelerle seslendi:



"Türkiye'de yaklaşık 70 bin kişi organ bekliyor. Bunların yaklaşık 15 bini bizim yaşlarımızda. Organ bekleyen kimi arkadaşımız diyaliz makinesine mahkum. Kiminin ise kalbi ya da karaciğeri izin vermediği için bizim gibi böyle bir geziye çıkamıyor. Biz bu gezimizde organ bağışına dikkat çekmek istiyoruz. Bir fazla bağışla bir arkadaşımızı dahi hayata bağlayabilirsek ne mutlu bize."



"KALP NAKLİ BEKLEYEN 835 HASTA İÇİN 835 ADIM ATTIK"



6 Temmuz'da Antalya'ya dönecek olan iki genç kız, bir diğer paylaşımlarında ise şu ifadelere yer verdi:



"Bugün ilk 835 adımı kalp nakli bekleyen hastalar için attık. Çünkü 835 kişi şu an Sağlık Bakanlığı kalp bekleme listesinde ve çoğu bizim gibi genç. Şu an listede bulunanların bir kısmı günde 835 adım atacak güce sahip değil. Yapılan bağışla hayata tutunup binlerce adım atabilirler."



ORGAN BAĞIŞI ÜLKEMİZDE ÖNEMLİ BİR SORUN



İki genç kızın gezisinin kısmi sponsorluğunu üstlenen Organ Nakli Koordinatörleri Derneği (ONKOD) Başkanı Dr. Yavuz Selim Çınar, "Organ bağışı ülkemiz için önemli bir sorun. Binlerce insan organ nakli bekliyor ve sayı her geçen gün artıyor. Ülkemizde organ bağışı hala istenilen düzeyde değil. Bunun nedeninin insanlarımızın bilgi eksikliği olduğunu düşünüyorum" dedi.



"YAŞITLARI YAZ TATİLİ YAPARKEN ONLAR GÖNÜLLÜ OLMAK İSTEDİ"



Biri üniversiteye hazırlanan diğeri üniversite öğrencisi iki genç kızın sorumluluk alarak projeye imza atmalarının mutluluk verici olduğunu da sözlerine ekleyen Dr. Çınar, “Yaşıtları yaz tatili yaparken bu kızlarımız okulları biter bitmez organ bağışı için gönüllü olarak çalışmak istediklerini söyleyince seve seve destek olduk. İki genç kızın bu konuya ilgi göstermesi mutluluk verici. Umarım bu çabaları ve sosyal medyadaki paylaşımlarıyla organ bekleyen birçok gence ulaşır" diye konuştu.

