İş arayana maddi destek!

Son zamanlarda işsizlik oranı Türkiye'de aşırı derecede arttı. Hükümet istihdam politikası başlattı. Bunun yanı sıra iş arayanların masrafını karşılamak için de hükümet kollarını sıvadı. Buna göre iş arayanlara devlet para yardımı yapacak.
İşsizlik oranları artışa geçti ve yüzde 10,9 seviyelerine kadar yükseldi. Resmi kaynaklara göre şu an 3 milyon 330 bin kişi işsiz. Ancak iş bulmak, iş aramak bile artık parayla. Bu yüzden hükümet kolları sıvadı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, sosyal yardım alanlardan çalışabilecek olanlara destek verme kararı aldı.
Buna göre sosyal yardım alan kişi eğer iş görüşmesine giderse işe başvuru ve kabul aşamasında lazım olacak fotoğraf, sağlık raporu gibi giderler için 40 ile 100 TL arasında ödeme yapacak. Bu ödeme 1 yılda en fazla 3 kere verilecek. Aynı zamanda bu kişi işe yerleşirse 1 yılda bir defaya mahsus olmak üzere asgari ücretin 1/3'ü kadar nakti yardım alabilecek.
Öte yandan sosyal yardım alan kişinin işe yerleşmesi durumunda aldığı eğitim ve sağlık yardımı kesilmeyecek. Hatta eğitim, gıda, kömür gibi yardımlardan daha kolay faydalanabilecek.
Türkiye'de 3 milyon hane sosyal yardımlardan yararlanıyor. Geçtiğimiz yıl toplam 25 milyar 628 milyon lira sosyal yardım yapıldı.