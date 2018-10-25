İş Ayakkabısı

İnsan vücudunda sizce en fazla yükü taşıyan organımız ve en çok hırpalanan organımız hangisidir? Tabi ki ayaklarımızdır. Biraz araştırırsanız ayak sağlığının ne kadar önemli olduğunu ve ayaklarımızdan tüm vücuda giden kanallar olduğunu görebilirsiniz

Günlük bir ayakkabı alırken nasıl kalitesine, konforuna öncelik veriyorsak aslında iş ayakkabısı alırken de çok dikkat etmek gerekebilir. Çünkü bir fabrika veya üretim ortamında çalıştığınızı düşürsek günün 8 saati iş ayakkabısı ayağınızda olacaktır yani günününüz üçte biridir. Bu nedenle aslında dikkat ederseniz iş ayakkabısı günlük ayakkabınızdan daha fazla ayağınızda kalmaktadır. Bu nedenle de nasıl günlük ayakkabı alırken marka model konfor ön plana çıkıyorsa iş ayakkabısında da bunlara dikkat etmek gerekir. Genellikle yazlık iş ayakkabısı ve kışlık iş ayakkabısı birbirinden farklıdır. Mevsime göre iş ayakkabısı tercihi çok önemlidir. Yazlık iş ayakkabıları genellikle nefes alır ve sorun teşkil etmez ama kışlık iş ayakkabılarında deri, astar, mostra kalitesi düşük ise çok büyük problemler ortaya çıkabilir. Bir de kışın kalitesiz bir iş botu kullanılıyor ise bu daha da büyük sıkıntı olacaktır. Sonrasında ayakta koku şikayeti veya mantar hastalığı gibi kötü sonuçları olacaktır.

Kısaca iş ayakkabılarındaki S1-S2-S3 terimlerinden de bahsetmek istiyoruz. Bu konuda da piyasada çok yanlış bilgiler dolaşmaktadır.

S1 : Çelik burunlu / kompozit burunlu

S2 : Çelik burunlu / kompozit burunlu ve su geçirmez

S1P : Çelik burunlu / kompozit burunlu ve çelik / kevlar ara tabanlı

S3: Çelik burunlu / kompozit burunlu ve çelik / kevlar ara tabanlı ve su geçirmez

P : Çelik Ara Taban

C : İletken Ayakkabı

A Antistatik Ayakkabı

HI: Sıcağa Karşı Yalıtım

CI: Soğuğa Karşı Yalıtım

E: Topuk Bölgesinin Enerji Absorpsiyonu

WRU : Suya Dayanıklı Saya

HRO : Yüksek Isıya Dayanıklı Taban

FO: Yağa Dayanıklı Taban

ESD : Elektrostatik Boşalım

SRA: Seramik Yüzey Üzerinde Kayma Direnci – Tabanlar için

SRB: Çelik Yüzey Üzerinde Kayma Direnci – Tabanlar için