İş hayatında yaz mevsiminden faydalanmanın 6 yolu

Dinlenmenin, eğlenmenin ve sakinleşmenin mevsimi olan yaz, bütün güzelliğiyle etrafını kuşatırken iş hayatında da bu sıcak mevsimin etkilerini yaşamanın yollarını derledik.
1- Gerçek bir tatile çık
Ne kadar sürdüğünden, ne kadar harcaman gerektiğinden ve nerede olduğundan bağımsız olarak, gerçekten sana iyi geleceğini düşündüğün bir tatile çıkıp bu tatili olanca verimliliğiyle değerlendirmeyi dene.
O süreçte de işten mümkün olduğunca uzaklaş.
2- Daha çok oku
İş hayatında gelişmeni sağlayacak yayınlara daha çok zaman harca, eline geçen ve profesyonel gelişimini hızlandıracak hemen her şeyi oku.
3- İş ağını genişlet
Daha çok kişiyle tanış.
Yazın kışa göre daha çok sosyalleşiyoruz.
Bu fırsatları değerlendirerek iş hayatını renklendirecek ve sana yeni kapılar açacak kişilerle tanış.
4- Evden çalışmayı dene
Eğer işin buna olanak sağlıyorsa kesinlikle dene.
Aslında yalnızca evde çalışmak yerine, bir cafeyi, bir parkı, bir otel odasını çalışma alanı olarak belirle.
Motivasyonunu tazeleyeceğine emin olabilirsin.
5- Ek iş dene
Ufak ek işler alarak işinin hayatındaki yerini sağlamlaştır ve maddi olarak sana sarf ettiğin eforun geri dönmesini sağla.
6- Farklı yerleri dene
Bir şehirde ömrünü geçirmektense farklı şehirleri keşfet, mümkünse yepyeni bir şehirde iş bul ve orada kendini de tekrar tanıma fırsatı yakala.