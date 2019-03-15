İş hayatında yaz mevsiminden faydalanmanın 6 yolu

Dinlenmenin, eğlenmenin ve sakinleşmenin mevsimi olan yaz, bütün güzelliğiyle etrafını kuşatırken iş hayatında da bu sıcak mevsimin etkilerini yaşamanın yollarını derledik.

1- Gerçek bir tatile çık

Ne kadar sürdüğünden, ne kadar harcaman gerektiğinden ve nerede olduğundan bağımsız olarak, gerçekten sana iyi geleceğini düşündüğün bir tatile çıkıp bu tatili olanca verimliliğiyle değerlendirmeyi dene.

O süreçte de işten mümkün olduğunca uzaklaş.

2- Daha çok oku

İş hayatında gelişmeni sağlayacak yayınlara daha çok zaman harca, eline geçen ve profesyonel gelişimini hızlandıracak hemen her şeyi oku.

3- İş ağını genişlet

Daha çok kişiyle tanış.

Yazın kışa göre daha çok sosyalleşiyoruz.

Bu fırsatları değerlendirerek iş hayatını renklendirecek ve sana yeni kapılar açacak kişilerle tanış.

4- Evden çalışmayı dene

Eğer işin buna olanak sağlıyorsa kesinlikle dene.

Aslında yalnızca evde çalışmak yerine, bir cafeyi, bir parkı, bir otel odasını çalışma alanı olarak belirle.

Motivasyonunu tazeleyeceğine emin olabilirsin.

5- Ek iş dene

Ufak ek işler alarak işinin hayatındaki yerini sağlamlaştır ve maddi olarak sana sarf ettiğin eforun geri dönmesini sağla.

6- Farklı yerleri dene

Bir şehirde ömrünü geçirmektense farklı şehirleri keşfet, mümkünse yepyeni bir şehirde iş bul ve orada kendini de tekrar tanıma fırsatı yakala.