İş hayatında yeni dönem. İşsizlere iş bulacaklar!

Toplam 2.6 milyon gence iş bulmak için özel istihdam büroları seferber olacak. İlk etapta 500 özel büro, İŞKUR birimleri gibi iş ve işçi bulmaya aracılık yapacak

İş hayatında yeni bir dönem başlıyor. Özel istihdam büroları, hükümetin 3 yıllık dönem için söz verdiği 2.6 milyon gence iş kapısı açmakta aktif rol üstlenecek. Böylece ilk etapta bugün faaliyette olan 500 özel istihdam bürosu Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) gibi iş ve işçi bulmaya aracılık edecek. Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre mesleki eğitim kursları da düzenleyecek olan istihdam büroları, doğum, askerlik iznine çıkılması, işletmenin iş hacminin öngörülemeyen ölçüde artması durumunda kiralık işçi çalıştırılabilecek. Mevsimlik tarım işlerinde veya temizlik işleri, hasta, yaşlı ve çocuk bakım hizmetleri gibi ev hizmetlerinde, süre sınırı aranmadan geçici iş ilişkisi oluşturulabilecek. Çalışma yaşamında önemli yenilikler getiren özel istihdam büroları aracılığıyla geçici iş ilişkisi kurulması ve esnek çalışma modelleri de yaşama geçiyor. Özel istihdam büroları yönetmeliği dün itibarıyla yürürlüğe girdi.



GREVDE GEÇİCİ İŞÇİ YASAĞI



Geçici iş ilişkisi, özel istihdam büroları aracılığıyla ya da holding bünyesi içinde veya aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir iş yerinde görevlendirme yapılarak kurulabilecek. Bürolar İŞKUR'dan geçici işçi sağlama yetkisi alacak. Toplu işçi çıkarılan iş yerlerinde 8 ay süresince, kamu kurum ve kuruluşları ile yer altında maden çıkarılan iş yerlerinde özel istihdam bürosu aracılığıyla geçici iş ilişkisi kurulamayacak. Ayrıca, geçici işçi çalıştıran işveren, grev ve lokavtta geçici işçi çalıştıramayacak.



İŞÇİNİN ALACAĞI ÖNCELİKLİ



İşveren, ödenmeyen ücret bulunması halinde, bunlar ödenene kadar özel istihdam bürosunun alacağından mahsup etmek kaydıyla geçici işçilerin 3 aya kadar ücretini verecek. Ücreti ödenmeyen işçiler ve ödenmeyen ücret tutarları, geçici işçi çalıştıran işverence il müdürlüğüne veya hizmet merkezine ödeme gününden itibaren 15 gün içinde bildirilecek. Geçici işçi, işverenden özel istihdam bürosunun hizmet bedeline mahsup edilmek üzere avans veya borç alamayacak.



BEŞ İŞÇİ SINIRI VAR



İşletmenin iş hacminin öngörülemeyen ölçüde artması halinde geçici çalışan işçi sayısı toplamın dörtte birini geçemeyecek. 10 ve daha az işçisi olanlarda 5 işçiye kadar geçici iş ilişkisi kurulabilecek.

