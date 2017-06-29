İş kazasıyla ölüme 20 taksitli para cezası

EDİRNE’de hazır beton firmasında şoförlük yapan evli ve 2 çocuk babası 33 yaşındaki Oktay Akbaşak, 4 metrelik beton mikserinin üzerinden düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili davada işyeri mesul müdürü Adil Gençtürk 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Edirne 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi hapis cezasını 20 taksitle 60 bin 750 liraya çevirdi

Edirne'de geçen yıl şubat ayında meydana gelen iş kazasında beton mikseri şoförü Oktay Akbaşak, araç üzerindeki hava kaçıran silobaz kapağını sıkmak istediği sırada basınçla fırlayan kapak çarptı. Yaklaşık 4 metre yükseklikten düşen Akbaşak kaldırıldığı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Evli ve 2 çocuk babası olan Oktay Akbaş’ın ölümüyle ilgili Edirne Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianame ile Edirne 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde işyeri ortakları Kadem Bakırcı, Meryem Bakırcı, Yusuf Bakırcı ve mesul müdürü Adil Gençtürk ile iş güvenliği uzmanı Seval Kaypak hakkında 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan dava açıldı.



Edirne 3'ncü Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına tutuksuz sanıklar ile ölen Oktay Akbaşak'ın yakınları katıldı. Seher Akbaşak, eşi Oktay Akbaşak'ın ölümünde ihmali olanların cezalandırılmasını isteyerek, "Eşimin ölümünde kusurlu olan sadece eşim değildir. Hasarlı aleti kullanmak zorunda bırakılmış olması nedeniyle sanıkların ihmali vardır. Olayı sadece eşimin üzerine yıkmaya çalışmalarına üzülüyorum. Sanıkların cezalandırılmasını istiyorum" dedi.



Ölen Oktay Akbaşak'ın ağabeyi Hakan Akbaşak ise kardeşinin 50 kuruşluk civata yüzünden öldüğünü öne sürerek, "Bu civatayı yerine koymayan ve gereğini yapmayan tüm sanıkların cezalandırılmasını talep ediyorum" ifadelerini kullandı.



HAPİS CEZASINI PARAYA ÇEVİRDİ



Edirne 3'ncü Asliye Ceza Mahkemesi hakimi Suzan Yalçın Kutlu, işyeri ortakları Kadem Bakırcı, Meryem Bakırcı ve Yusuf Bakırcı ve işyeri güvenlik uzmanı Seval Kaypak hakkında olayda kusurları olmadığı için beraatına karar verirken, bilirkişi raporunda asli kusurlu olduğu belirtilen hazır beton firmasının mesul müdürü Adil Gençtürk'ü 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Hakim Kutlu hapis cezasını 20 ay taksitle 60 bin 750 liraya adli para cezasına çevrildi.







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