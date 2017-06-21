İş kurmak isteyen gençlere müjde!

29 yaşını doldurmamış yeni iş yeri açan genç girişimciler, 3 yıl vergi ödemeyecek

Kafe, market, lokanta işletsin... Toptancı veya perakendeci olsun önemli değil. Avukat, mimar, doktor veya eczacı da olabilir hiç farketmez. Yeter ki genç olsun, 29 yaşını doldurmamış olsun ve ‘yeni bir işyeri’ açsın. ‘İlk defa vergi mükellefi olan’ genç girişimcinin yıllık kazancının 75 bin liraya kadarına üç yıl vergi yok.



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ÖRNEK HESAPLAMA

Vergi avantajı üç yıl sürüyor. Avukat ve eczacılar mesleki faaliyetlerini şirket olarak (Kurumlar Vergisi mükellefi) zaten yürütemiyor. Ancak şahsen Gelir Vergisi mükellefi olabiliyor. Bu avantajdan yararlanmak isteyen diğer alanlardaki genç girişimcilerin şirket olarak (anonim veya limited) değil, şahsen faaliyet göstermeleri gerekiyor.Anonim ve limited şirketler, Kurumlar Vergisi mükellefi olduklarından ‘genç girişimci Gelir Vergisi teşviğinden’ yararlanamıyor. Kollektif şirket ve adi ortaklıkta; ortaklar bizzat Gelir Vergisi mükellefi olduklarından teşvikten yararlanabiliyor. Bu yolla 100 bin lira kazançta 22 bin 300 lira avantaj sağlamak mümkün.Her ikisi de 2017’de 100 bin lira kazanç sağlayacak iki işletme olsun. Teşvikten yararlanmayan (genç işletmeci olmayan ya da şirket olan) 26 bin 650 lira Gelir Vergisi ödeyecekken, teşvikten yararlanan genç 4 bin 350 lira vergi ödeyecek. Dolayısıyla teşviğin sağlayacağı vergi avantajı, 22 bin 300 lira.