İş makinesinin altında kalan küçük çocuk öldü

Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde altyapı ve yol yapım çalışmaları sırasında iş makinesinin altında kalarak ağır yaralanan 2 yaşındaki İsmail Mert Sarıbıyık, doktorların çabasına rağmen hastanede yaşamını yitirdi

Manavgat'a bağlı Çağlayan Mahallesi Hastane Caddesi'nde dün saat 17.30 sıralarında meydana gelen olayda, altyapı ve yol yapım işinde çalışan H.İ.'nin kullandığı iş makinesi 2 yaşındaki İsmail Mert Sarıbıyık'a çarptı. İş makinesinin sağ ön tekerinin altında kalarak ağır yaralanan İsmail Mert Sarıbıyık, yakınları tarafından yakındaki Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kafatası, sol kol ve sol bacağından yaralanan İsmail Mert'in hastanede kalbi 3 kez durdu. Doktorların müdahalesiyle hayata döndürülen İsmail Mert için Antalya'da çocuk yoğun bakım servislerinde yer bulunamayınca, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan İsmail Mert Sarıbıyık, kurtarılamadı. Olayın ardından iş makinesi operatörü H.İ. gözaltına alındı.



BİRLİKTE ÇAY İÇTİLER



Baba Mustafa Sarıbıyık'ın yaklaşık 1 ay önce işsizlik nedeniyle Adana'dan Manavgat'a geldiği ve burada bacanağının işlettiği restoranda çalışmaya başladığı belirtildi. Büyükşehir Belediyesi'nin altyapı ve yol yapım işlerini yürüten müteahhit firmanın da restoran önünde iş yaptığı kaydedilirken, kazadan 5 dakika önce çocuğun babası, bacanağı ve iş makinesi operatörü H.İ.'nin birlikte çay içtiği, İsmail Mert Sarıbıyık'ın da bu sırada restoranın oyun parkında oynadığı belirtildi. Çayın ardından iş makinesinin direksiyonuna geçen H.İ.'nin peşinden gelen İsmail Mert'i fark etmediği ve çocuğa çarptığı kaydedildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.



Isparta SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi morgunda bulunan İsmail Mert Sarıbıyık'ın cenazesinin yarın Adana'da defnedilmesi bekleniyor.



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