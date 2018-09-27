İş yerinde parmağı koptu, helikopterle hastaneye kaldırdılar

Kütahya'nın Simav ilçesinde, iş yerinde parmağı kopan kişi helikopterle Eskişehir'e götürüldü
Alınan bilgiye göre, iş yerinde çalışırken parmağı kopan Hasan Kırkıl, Doç. Dr. İsmail Karakuyu Simav Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Acil serviste müdahalede bulunan doktorlar, parmağını kaybetme riski bulunan Kırkıl'ın sevkine karar verdi.
Bunun üzerine Sağlık Bakanlığına ait TC-HGG kuyruk numaralı helikopter ilçeye çağrıldı. Helikopter Akbaldır Stadyumu'na indi.
112 acil servis ambulansıyla stada getirilen yaralı, helikopterle Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.