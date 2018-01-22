İşçileri taşıyan midibüs kaza yaptı: 4 ölü, 2 yaralı

Karabük'te işçileri taşıyan midibüs yol kenarında bulunan eve çarptı. Kazada 4 işçi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı

Feci kaza gece saatlerinde Karabük'ün Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Kardemir'in gece vardiyasında çalışan işçilerini taşıyan midibüs, rampa inerken freninin boşalması nedeniyle yol kenarında bulunan bir eve çarptı.



Kazayı görenler durumu hemen ekiplere haber verdi. Olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekipler, araçta sıkışan 4 işçinin cesedini çıkartırken, 2 işçi de yaralı kurtuldu. Ceset çıkarma çalışmaları ise zorlu geçti. Ekipler, midibüsü yaklaşık 2,5 saat süren bir zamandan sonra vinçle çekebildi. Aracın içinde bulunan 4 ceset ise ancak böyle çıkartılabildi.



Yaralılar hemen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.





Hayatını kaybedenlerin isimleri ise belli oldu. Kazada midibüsün şoförü Şükrü Parlak ve işçiler Osman Özdemir, Saffet Toğlu, Yasin Çelikkafa'nın hayatını kaybettiği öğrenildi.



Midibüsün çarptığı ev sakinlerinin ise durumlarının iyi olduğu bilgisi verildi. Evin sahibi yaptığı açıklamada, "Daha birkaç gün önce bir araç garajdaki aracıma çarptı. Defalarca evimize bu şekilde araç çarptı. Yetkililere söylememe rağmen bu sorunumuzla ilgilenilmedi" dedi.