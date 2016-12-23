IŞİD'e yönelik İstanbul'da operasyon: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da IŞİD'e yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 31 kişi gözaltına alındı

IŞİD'e yönelik İstanbul'da operasyon: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından terör örgütü IŞİD mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 41 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan gözaltı kararı verildi.

Polis, yaptığı operasyonlarda 31 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüpheliler sorguya alınırken diğer 10 şüphelinin adreslerinde bulunamadığı öğrenildi. Firari şüphelileri arama çalışmaları sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ışid #istanbul ışid #ışid operasyon
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