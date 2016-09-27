Haber Kaynağı: DHA

Türk Silahlı Kuvvetleri geçen 24 Ağustos'ta, Cerablus'un terör örgütü IŞİD'den temizlenmesi ve Türkiye sınırının güvenli hale getirilmesi amacıyla Fırat Kalkanı harekatını başlattı. TSK'nın desteğiyle Özgür Suriye Ordusu güçleri aynı gün Cerablus'un kontrolünü ele geçirdi ve batıya doğru ilerlemeye başladı. Harekatın ikinci aşamasında TSK'ya ait zırhlı birlikler bu kez Kilis'in Elbeyli ilçesinin karşısındaki Suriye'nin Rai bölgesine girdi. TSK desteğiyle iki koldan ilerleyen ÖSO güçleri, kısa süre içerisinde sınır hattını tamamen güvenli hale getirdi ve daha sonra yeni hedefini Türkiye sınırına 30 kilometre uzaklıkta olan IŞİD'in Suriye'deki ikinci merkezi konumundaki El Bab ilçesi olarak belirledi.Günlerdir El Bab'a ulaşmak için ilerleyen ÖSO güçleri ile direniş gösteren IŞİD militanları arasında çatışmalar sürüyor. TSK ve koalisyon ülkeleri de ÖSO'nun ilerlemesi için El Bab güzergahındaki IŞİD hedeflerini karadan ve havadan ateş altına aldı. Harekatın 34'üncü gününde de Kilis'in karşısındaki Suriye köylerinde bulunan IŞİD hedefleri, karadan obüs ve roketatar, havadan ise savaş uçaklarıyla ateş altına alındı.Sık sık uçaklarla ateş altına alınan IŞİD mevzilerinden yükselen dumanlar, güvenlik önlemlerinin en üst seviyede tutulduğu Türkiye sınırından da görülüyor.