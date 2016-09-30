30 Eylül 2016 Cuma
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    • İsrail, Mavi Marmara tazminatını ödedi

    İsrail'in, Mavi Marmara baskının kurbanları için Türkiye'ye 20 milyon dolar ödediği bildirildi

    30 Eylül 2016 Cuma 15:37
    İsrail, Mavi Marmara tazminatını ödedi
    CNN Türk'ün haberine göre, İsrail, Adalet Bakanlığı'nın hesabına 20 milyon dolar yatırdı.

    Gazze’ye yardım götürmek üzere yola çıkan Mavi Marmara gemisine 31 Mayıs 2010’da İsrail askerlerince yapılan baskında 10 Türk öldürülmüştü. Baskında hayatını kaybeden Türklerin ailelerine tazminat ödenmesi, Türkiye'nin İsrail ile ilişkilerini normalleştirmek için koyduğu üç şarttan biriydi.

    Anadolu Ajansı'nın sabah saatlerinde geçtiği haberde, İsrail'in Mavi Marmara olayında yakınlarını kaybeden ailelere ödeyeceği tazminatın Türkiye'ye yatırılmasına ilişkin takvimin işlediği belirtilmişti.

    Ajansa konuşan üst düzey bir Türk yetkili, söz konusu paranın, İsrail Dışişleri Bakanlığı bütçesine yattığını bildiklerini ifade etmişti.

    Türkiye-İsrail ilişkilerinin normalleşme sürecinde karşılıklı atanacak büyükelçilerin eş zamanlı duyurulacağını belirten yetkili, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi'nin kim olacağının bir hafta ya da 10 gün içinde duyurulabileceğini söylemişti.
    Anahtar Kelimeler: Israil, Mavi Marmara, Israil Tazminat

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