İstanbul'a Acil yolculuğa çıkacaklara kaliteli konaklama mekanları...

Yaşadığımız şehirden farklı bir şehire gideceksek ve bir müddet orada yaşayacaksak, nerede kalacağımızın kararını verme süreci bizi biraz zorlayabilir

Örneğin acilen İstanbul'a iş sebebiyle gitmemiz ve orada yaşamamız gerekiyor. Bunun için ev bulmak ya da otele yerleşmek gibi bir düşünce aklımıza gelebilir. Fakat bunların masraflı olduğu bir gerçek. Daha uygun bütçeyle güvenilir bir mekanda barınmak istiyorsak yurtlar tercihimiz olabilir.

İstanbul yurtlar açısından çeşitliliğe sahip olan bir ilimizdir. Eğitim yuvalarının fazla olması ve öğrencilerin çokluğu sebebiyle özel ve devlet yurtlarında artış vardır. Bu sebeple istediğimiz gibi bir yaşam alanı bulmak mümkündür. Fakat her yurt birbirinden farklıdır. Bazı yurtlarda WİFİ hizmeti, servis gibi hizmetler varken bazı yurtlarda bunları bulamayabiliriz. Bu yurtların fiyatları daha uygundur ama istediğimiz kalitede bir hizmet alabilecek miyiz, bunu sorgulamalıyız.

Kendimize İstanbul'daki yurtlar arasından bir yer seçmek istiyorsak elimizi çabuk tutmalıyız. Yurdun konumunun, gitmemiz gereken alanlara olan yakınlığı çok önemlidir. Eğer ki vasıta kullanımına gerke yoksa servis imkanını seçeneklerden çıkarabiliriz. Fakat yakın mesafede bir yurt bulamadıysak mutlaka servis hizmeti olan bir yurt aramalıyız.

Yurtlar, genellikle hizmete göre toplu bir ödeme alır. Yani ''elektrik faturası için şu kadar, servis imkanı için bu kadar ödeyeceksiniz'' gibi bir durum olmaz. Bizler, evimize kira öder gibi yurda da kira veririz. Fakat bizim ödediğimiz fiyat içerisinde aldığımız hizmetlerin bedeli de bulunur. Verdiğimiz paranın içerisinde hangi hizmetler olacağı, ne zamana kadar ve ne kadar ücret ödeyeceğimizi gösteren bir belge bulunmalıdır. Sözleşmeyi imzalamadan önce mutlaka dikkatli bir şekilde okumalıyız. Aklımızı karıştıran durumlar varsa çekinmeden sormalıyız. Odalarda kaç kişinin olacağı, giriş çıkış saatleri çok önemlidir. Eğer ki bir müddet sonra yurttan ayrılmayı düşünüyorsak bunu yetkiliye belirtmeliyiz.

Sosyal çevre oluşturmamızı sağlayan bu yurtlardaki öğrenci sayısı önemli olduğu gibi, genellikle kaç yaşındaki insanların kaldığı da önemlidir. Tabi odada bulunan kişilerle anlaşabilecek miyiz? Bu soru bir muallak. Fakat denemeye değer... Bir bakmışız dünyadaki en iyi arkadaşları, bu yurtta bulmuşuz...

Tercih yapmak durumunda kaldığımız her alanda başarılı seçimler yapabilmemiz dileğiyle...