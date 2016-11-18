İstanbul'da çok sayıda adrese FETÖ operasyonu

İstanbul'da sabah saatlerinde eş zamanlı FETÖ operasyonu düzenlendi

İstanbul'da çok sayıda adrese FETÖ operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü sabah saat 06.00 civarında operasyon düzenledi. FETÖ/PYD kapsamında düzenlenen operasyonlarda çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında bir grup polis Esenler'deki Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü'ne B Kapısı'ndan girdi. Operasyon düzenlenen başka bir adres de Başakşehir'deki bir siteydi. Site içindeki bir daireye giren polis ekipleri arama yaptı. Ataşehir'de İnönü mahallesi'nde bir adrese düzenlenen operasyonda ise bir kişi gözaltına alındı.

FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçilirldi. Şüpheliler, polis araçlarıyla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler tekrar polis araçlarına bindirilerek Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

 


Kaynak: DHA
Etiketler; #istanbul #fetö operasyon
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