İstanbul'da feci kaza.. 4 Kişi öldü

Kartal D-100 karayolu üzerinde bir otomobil tur otobüsüne arkadan çarptı. Kazada ilk gelen bilgilere göre 4 kişi hayatını kaybetti

Kaza saat 16.45 sıralarında D-100 karayolu Kartal Köprüsü Pendik istikametinde meydana geldi. 41 NR 830 plakalı otomobil, önünde seyreden tur otobüsüne arkadan çarptı.



Çarpma sonrası otomobilde bulunan 5 kişi araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.



Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı 1 kişi ise sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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