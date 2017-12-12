İstanbul'da korkunç cinayet!

İstanbul Büyükçekmece'de bir kadın ve bakıcısı başına sert bir cisimle vurularak öldürüldü

Olay Büyükçekmece'nin Pınartepe Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Arya Özgü, annesini bütün gün telefonla aradı ancak ulaşamadı. Bunun üzerine Özgü, annesinin evine gitti. Müstakil evin önüne geldiğinde de seslenen Özgü, cevap alamayınca anahtarı ile eve girdi. Özgü içeriye girdiğinde annesini ve bakıcısını ayrı odalarda öldürülmüş olarak buldu.



Çığlıklar içinde evden çıkan Özgü, hemen komşulardan yardım istedi. Olay polise bildirildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede iki kadının da hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olay yerinde inceleme başlatırken, Talihsiz kadının kızı Arya Özgü de olay yerinde sinir krizi geçirdi.



Olay yeri inceleme ekipleri evde yaklaşık üç saat boyunca delil araştırması yaptı. Öldürülen iki kişinin de başına sert bir cisimle vurulduğu ve bu şekilde öldürüldüğü belirlendi. Savcının olay yerin incelemesinden sonra cesetler Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.



Yakınları tepki gösterdi