İstanbul'da korkunç olay! Cesedi bavuldan çıktı!

Olay Gaziosmanpaşa İlçesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre cinayet ihbarı alan polisler Yıldıztabya Mahallesi'ne gitti. Polisleri görünce kaçmaya çalışan 31 yaşındaki A.Ş., polislerin müdahalesiyle durdurularak gözaltına alındı.
Aynı mahalledekilerin ifadelerini değerlendiren polis ekipleri, daha sonra metruk bir gecekondunun alt katında arama yaptı. Ekipler buradaki bir bavulun içinde 16 yaşındaki D.İ.'nin cesedini buldu. Yapılan incelemede genç kızın boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Genç kızın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi içen Adil Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Suç dosyası kabarık
Şüpheli A.Ş.'nin suç kaydını inceleyen ekipler, şüphelinin cezaevi firarisi olduğunu öğrendi. Aynı zamanda şüphelinin hırsızlık, uyuşturucu, çocuk istismarı gibi suçlardan 29 kaydının bulunduğu bilgisi de ortaya çıktı.
Bir yıl önce kaçırmış
İddiaya göre A.Ş., D.İ.'yi bir yıl önce Gaziantep'ten kaçırarak İstanbul'a götürdü. İkili burada birlikte yaşamaya başladı. Bu sürede A.Ş., genç kıza zorla fuhuş yaptırmaya başladı. Bunun üzerine genç kız, Antalya'ya taşınan ailesinin yanına gitmek istedi. Ancak durumu öğrenen zanlı, otogara giderek buna engel oldu ve genç kızı yeniden eve götürdü.
Evde genç kızla tartışan A.Ş.'nin daha sonra onu öldürerek cesedini de bavula koyduğu daha sonra da gecekonduya bıraktığı öğrenildi. A.Ş.'ye yakınlarının engel olmaya çalıştığı ancak A.Ş.'nin kendisini engellemeye çalışanları da havaya ateş açarak uzaklaştırdığı ifade edildi.
Genç kızın ailesinin ise bir yıldır kızlarını aradığı belirtildi.