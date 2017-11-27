İstanbul'da korkunç olay! Cesedi bavuldan çıktı!

İstanbul Gaziosmanpaşa'da öldürülen 16 yaşındaki genç kızın cesedi bavulda bulundu

Olay Gaziosmanpaşa İlçesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre cinayet ihbarı alan polisler Yıldıztabya Mahallesi'ne gitti. Polisleri görünce kaçmaya çalışan 31 yaşındaki A.Ş., polislerin müdahalesiyle durdurularak gözaltına alındı.



Aynı mahalledekilerin ifadelerini değerlendiren polis ekipleri, daha sonra metruk bir gecekondunun alt katında arama yaptı. Ekipler buradaki bir bavulun içinde 16 yaşındaki D.İ.'nin cesedini buldu. Yapılan incelemede genç kızın boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Genç kızın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi içen Adil Tıp Kurumu'na kaldırıldı.



Suç dosyası kabarık

Bir yıl önce kaçırmış