İstanbul'da yıllar sonra bir ilk

Her yıl kurban bayramında kesilen kurbanlıkların kanları kesim yerlerinden kanallar aracılığıyla İstanbul Boğazı'na akıyordu. Alınan önlemler işe yaradı, bu yıl benzer görüntüler yaşanmadı

İstanbul'da yıllar sonra bir ilk
21 Ağustos 2018 Salı 16:21

Başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSKİ, boğazın kırmızıya bürünmemesi için önlemler aldı.  Üsküdar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Salih Uzun, "Boğaza kan gitme ihtimali olan kurban kesim yerlerine ruhsat vermedik. Gitme ihtimali olan ve çok zayıf bir ihtimal bile olsa bu kurbanlık alanlarındaki kanal kapaklarının ağızlarına beton döktük. İnşallah boğazı bu temizlikte her yıl bu tedbirleri alarak devam ettireceğiz" dedi.
Geçmiş yıllardan bir görüntü...


Kaynak: DHA
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