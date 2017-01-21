İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde yürekler ağıza geldi

Freni boşalan bir kamyonet İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde yürekleri ağıza getirdi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde bariyerleri aşan bir kamyonet hareketli dakikalara neden oldu. Bariyerleri aşan kamyonet ateş açılarak durdurulurken sürücü gözaltına alındı. Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü önündeki olay saat 14.30 sıralarında gerçekleşti.



Edinilen bilgiye göre, freni boşalan bir kamyonet uygulama noktasını geçti. Polis, araca ateş açarken kamyonet bariyere çarparak durdu. Kamyonetin sürücüsü polis tarafından gözaltına alınırken araçta da inceleme yapıldı. Araçta herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı belirtilirken olayda ölen yada yaralanan olmadı.



İstanbul Valiliği'nden olayla ilgili yapılan açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde freni patlayan bir kamyonun bariyerlere kontrolsüz yaklaşması paniğe yol açmıştır. Konunun terörle ilgili olmadığı kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi.