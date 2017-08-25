Ülkemizde ve dünya genelinde bu yıl yaz aylarında mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklık yaşandı. Bu durumdan hiç kimse memnun olmasa da bu durumda baş edebilmek için ellerinden geleni yapmaya çalıştı

Özellikle ülkemizdeki büyükşehirlerdeki yoğunluk nedeni ile bu sıcaklıklar bu yerlerde daha çok göze çarpmıştır. En çok insan yaşayan ilimiz olan İstanbul'da da hava sıcaklıkları daha çok dikkate alınıp, detaylı bir şekilde incelenmektedir. Bir diğer nedeni de insanlardaki insanların işleri ya da başka nedenle dışarı çıktıklarında

5 günlük olarak incelenmektedir. Bunun nedeni ise insanlar işlerini olacak hava durumuna göre belirlemektedir.

Gün içerisindeki İstanbul'un hava sıcaklığı ve nem oranı

Bir kaç gün önceki beklenmeyen yağmur ve dolunun ardından insanlar bir çok sıkıntı yaşamıştır. Kimsenin böyle bir durumu beklemediği ve havanın sıcak olacağı düşünülse de kısa süreli yağmur insanlara maddi anlamda sorunlara neden olmuştur. Ancak o günden sonra İstanbul hava sıcaklığı git gide yükselmiştir. Artmaya başlayan hava sıcaklığı ve nemin hafta sonu da devam edeceği düşünülmektedir. İstanbul'daki bugün ki hava sıcaklığı en yüksek 35 olacağı belirtilse de nem ile birlikte sıcaklıkların 43 dereceye kadar ulaşacağı beklenmektedir.

Hava sıcaklığından çok nemin insanlara etkisi çok fazladır ve rahatsız edici derecededir. Meteoroloji'nin açıkladığı bölgesel nem verilerine göre Arnavutköy Terkos'taki belirlenen nem oranı % 94 seviyelerine, Silivri'de % 90'a, Sarıyer Kilyos bölgesinde nem % 90'a ulaşırken, Beykoz Anadolu Feneri bölgesinde de % 89 ve Çatalca'da % 84'e kadar geleceği düşünülen nem oranı insanların nem ve sıcaktan kurtulması için açık alanlara, deniz ve parklara akın etmesine neden olmaktadır.

5 günlük hava durumu

İnsanlara gün içinde olduğu gibi akşamları da bunaltan havalar, İstanbul hava durumu 5 günlük raporlar incelendiğinde aynı şekilde devam edeceği en düşük hava sıcaklığı 24 en yüksek hava sıcaklığı 36 derece olacağı düşünülürken, nem oranları da en az % 62 ile en yüksek % 94 eviyelerinde olacağı bu nedenle insanların dışarı çıkarken bu sıcaklıklara dikkat etmeleri istenmektedir.