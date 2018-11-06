İstanbul Havalimanı yapımında 30 işçi hayatını kaybetmiş

2019 bütçe görüşmeleri sırasında milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Yeni Havalimanı'nın yapımında 30 işçinin yaşamını yitirdiğini açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) 2019 yılı bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

İSTANBUL HAVALİMANI İNŞAATINDA 30 İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Bakan Turhan, İstanbul Havalimanı’nda işin başlamasıyla kuş göç yolları konusunda uzman üniversiteden hizmet alındığını ifade ederek, hazırlanan önlem paketi kapsamında havalimanına 2 adet kuş radarı konulduğunu söyledi.

İstanbul Havalimanı’ndaki iş kazalarına ilişkin soruları da anımsatan Turhan, işin başından itibaren ölümlü kaza sayısının 30 olduğunu bildirdi.

İş kazalarının asgariye indirilmesi için 783 İş Sağlığı Güvenliği personelinin istihdam edildiği bilgisini veren Turhan, “459 iş sağlığı ve güvenliği uzmanıyla 350 bin kişiye bu konuda eğitim verilmiştir. İşçi şikayetleriyle ilgili gereken tüm uyarılar yapılmış, şantiye koşulları düzeltilmiş, taşeron firmalar uyarılarak, işçilerin alacaklarının tamamının ödenmesi sağlanmıştır.” ifadelerini kullandı.

Turhan, gözaltıların sorulması üzerine de bu konunun adli olduğunu, kendilerinin böyle bir yetkilerinin olmadığını kaydetti.