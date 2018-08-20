İstanbul trafiğinde yüzde 1'lik şaşkınlık

Kurban Bayramı tatilinin başlamasının ardından İstanbul'da ilk pazartesi gününde yollar boş kaldı

İstanbul trafiğinde yüzde 1'lik şaşkınlık
20 Ağustos 2018 Pazartesi 10:08

Her pazartesi yaşanan trafik yoğunluğunun aksine trafikte araç sayısı yok denecek kadar az oldu. Günün hemen hemen her saatinde trafik yoğunluğu oluşan Haliç Köprüsü girişinde Topkapı istikametinde ve Okmeydanı istikametinde trafik yoğunluğu yaşanmadı.

TEM Otoyolu Hasdal mevkisinde Edirne ve Ankara istikametinde  trafikte yoğunluk olmadı.  Anadolu Yakasında D-100 karayolu Maltepe'de de  trafik yoğunluğu yaşanmadı.Sultanbeyli TEM Otoyolunda da trafikte yoğunluk görülmedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi cep trafik uygulamasında saat 08.00 itibariyle yoğunluk  yüzde "1" olarak görüldü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #istanbul #trafik #yol #boş yol
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