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    • İstanbul Ümraniye Satılık Daire İlanları İle Ev sahibi Olun

    İstanbul Ümraniye Satılık Daire İlanları İle Ev sahibi Olun

    01 Eylül 2016 Perşembe 10:10
    İstanbul Ümraniye Satılık Daire İlanları İle Ev sahibi Olun

    Ümraniye satılık daire ilanlarından ev sahibi olmayı mı düşünüyorsunuz? Siz de kendi evinizi alabilir ve huzurla keyfini sürebilirsiniz. Apartmanda oturmak istiyorsanız, apartman dairelerinden biriniz seçebilirsiniz. Ankastre mutfak, balkon, doğalgaz gibi özelliklerle sıfır evinize taşınabilirsiniz. Yalıtım özellikleriyle ses yalıtımı sağlayabilir ve gürültüden uzak kafa dinleyebilirsiniz. Isı yalıtımı ile de enerji tasarrufu yapabilirsiniz.

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