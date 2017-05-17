İstanbul uzaydan böyle görünüyor!

Avrupa Uzay Ajansının (ESA) astronotu, İstanbul'un uzaydan görünüşünün fotoğrafını paylaştı

Avrupa Uzay Ajansının (ESA) astronotu Thomas Pesquet, sosyal medya hesabından uzaydan çektiği İstanbul fotoğraflarını ekleyerek, "İstanbul'un stratejik konumu uzaydan da belli oluyor. Boğazlarla Karadeniz'e ulaşım sağlıyor. Kent hem karada hem de denizde hareketli" mesajını paylaştı.







Uzay Bilimleri Mühendisi ve aynı zamanda pilot olan astronot Thomas Pesquet, İngilizce, Almanca ve Rusça biliyor. Thomas Pesquet, 2009'da Avrupa Uzay Ajansı'na seçildi.



Takipçileri teşekkür etti

Astronotun Türkiye'deki bir takipçisi, "Türkiye'den teşekkürler ve selamlar" derken bir diğer takipçi ise, "El sallıyorum bir tane daha çeksene" dedi.