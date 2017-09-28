İstanbul’da Topbaş’ın yerine geçecek isim bugün belli oluyor

Kanun gereği İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından yeniden seçilecek belediye başkanı için bugün toplanılacak. Belediye meclis üyeleri arasından gösterilecek adaylar arasında oylama yapılarak en fazla oyu alan kişi belediye başkanı seçilecek

AKP ve CHP grupları kendi adaylarını gösterecek. CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olduğu açıklandı. Yeni seçilecek belediye başkanı 2019 seçimlerine kadar İstanbul’u yönetecek.



Dosyaları iade edilen Topbaş istifa etmişti



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İBB Meclisi’nde temmuz ayında oyçokluğu ile kabul edildiği halde eksikleri olduğu ve ileride Meclis’i sıkıntıya sokabileceği gerekçesiyle 5 imar değişikliği dosyasını iade etmişti.



İmar değişiklikleri AKP’li meclis üyelerinin oylarıyla değişiklik yapılmadan bir kez daha onaylanmıştı. Bunun üzerine hakkında istifa haberleri çıkan Topbaş, bir basın toplantısı ile istifasını duyurmuştu.



Topbaş istifasını şu sözlerle duyurmuştu:



“Bu şehir beni Dünya belediyeler Birliği Başkanı yaptı. İnsanlar çok şeyi affeder adam yerine konmamayı affetmez. İstanbullulara tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Muhalefet buradan siyaset üretmek istiyor. Buna fırsat vermem. Ben bugün belediye başkanlığından istifa ettim.