İstanbul’u Bizimle Gezin

Dünyaca ünlü şehirlerimizden biri olarak bilinen İstanbul, gerek gezilecek yerleri gerekse yapılacak birçok farklı aktiviteleriyle her yıl milyonlarca turisti ağırlamaktadır. Eşsiz bir manzarası olan bu şehirde tarihi an be an hissedebilir, müzelerde sanat merakınızı giderebilirsiniz. Birbirinden güzel camileriyle, medreseleriyle, hamamları ve türbeleriyle de tarihe ışık tutan bu güzel şehirde aradığınız kültür gezisini rahatlıkla bulabilirsiniz. İstanbul’da gezilecek yerler bakımından gözde olan birçok yer Avrupa Yakası’nda bulunmaktadır. Tabi Anadolu Yakası’nda da gezilecek ve görülecek birçok önemli yeri bulmak mümkün. Ancak İstanbul’u birkaç günlüğüne ziyaret ediyorsanız, ilk olarak gezinize Avrupa Yakası’ndan başlamanızı tavsiye ederim.

İstanbul’u keşfetmenin en kolay yollarından birisi, toplu taşıma araçlarını tercih etmektir. Bu şehirde araç kiralamak veya bu şehre araç ile gitmek en son yapacağınız şey olmalıdır. Çünkü bu şehirdeki araç trafiği ciddi anlamda bunaltıcı. Gerek park sorunu gerekse de trafik sorunu gezinizin oldukça kötü geçmesine sebep olur. Bu yüzden bu şehirde araç kullanmayı düşünmeyin bile.

İstanbul’da çocukla gezilecek birçok yer olduğu gibi İstanbul’da sevgiliyle gezilecek yerler de bir hayli çoktur. Bu şehir 7’den 70’e herkese seslenmektedir. Bu yüzden kim ile giderseniz gidin kendiniz için güzel bir eğlenceyi bu şehirde fazlasıyla bulabilirsiniz.

İstanbul’un en güzel yerleri saymakla bitmez fakat görmeden dönmemeniz gereken yerlerden biraz bahsedecek olursak ;

Mesela Balat, rengarenk doğal yaşamı ile turistlerin son zamanlarda uğrak yerlerinden biri haline gelmiş olan bu bölgede, eşsiz fotoğraflar çekebilir, tarihi yerleri ziyaret edebilirsiniz. Birkaç şirin cafe ve restoranın bulunduğu bu mahalleye yakın sahil kenarında dinlenebilir, günün yorgunluğunu da atabilirsiniz.

Not : İstanbul’da konaklama hakkında pek fikriniz yoksa, İstanbul’da nerede kalınır ? adlı yazımıza göz atarak şehirdeki en iyi konaklama bölgelerini ve bölgelere göre otel tavsiyelerini fazlasıyla bulabilirsiniz. Ayrıca bu yazıda şehirdeki en ideal otellerin listelerini, ucuz otelleri ve bütçeli lüks otelleri de fazlasıyla bulmak mümkün. Bunun yanında şehirdeki en ideal ve en uygun oteller hakkında bilgileri arıyorsanız, İstanbul Otelleri adlı yazımıza da göz atmayı unutmayın.

İstanbul’un en güzel yerlerinden bir diğeri ise Pierro Loti Tepesi’dir, eşsiz manzarasıyla ünlü olan bu yere teleferik ile çıkıyorsunuz. Tabi bu teleferik yolculuğu için uzun kuyruklarda bekleyebiliyorsunuz. Fakat yol sonunda gördüğünüz eşsiz manzara çektiğiniz çileye değiyor.

Mesela denize nazır güzel bir mekanda kahvaltı veya akşam yemeği mi planlıyorsunuz ? o zaman tek adresiniz Çengelköy olmalıdır. Eşsiz kahvaltı mekanları ile İstanbulluları bile hayrete düşüren bu bölgede muhteşem manzara fotoğrafları çekebilir, denize nazır şık ve uygun fiyatlı mekanlarda kahvaltınızın tadını çıkarabilirsiniz.

Otağtepe Fatih Korusundan köprüyü seyredin. Güzel fotoğraflar çekin. İstanbul’un en güzel manzarasına sahip yerlerinden olan Otağtepe’de eşsiz deniz manzarasını seyredebileceğiniz gibi İstanbul’u da buradan seyredebilirsiniz.

En Önemlisi Sultanahmet Camii’ni görün. Dünyaca ünlü bu tarihi camiye girişler ücretsiz ve cami içerisinde dilediğiniz gibi fotoğraf çekebiliyorsunuz. Bunun yanında bu camiden şehirdeki diğer birçok ünlü yapıya da yürüyerek gitmek mümkün. Bunlardan en önemlisi de Ayasofya Müzesi’dir. Bu müzeye girişler ücretlidir. Fakat müzekartınız varsa bu müzeye ücretsiz olarak girmek mümkün. Bunun yanında eşsiz büyüklükteki bu müze buram buram tarih kokmaktadır. Tarih severler için bu müze eşsiz bir tecrübe olacaktır.

Ayasofya ziyaretinden hemen sonra Topkapı Sarayı’na uğramayı da unutmayın. Süper büyük bir saray olan Topkapı sarayı için en azından 1-2 saatinizi ayırın derim. Sarayın bazı bölümlerinde fotoğraf çekmek yasak olsa da, sarayın büyük bölümünde fotoğraf çekimine izin verilmektedir.

Daha sonra Eminönü’ne gidip bir balık ekmek yapıp sonra da Galata Köprüsü’nün eşsiz manzarasını seyredin. Ve en önemlisi de köprüye 5 dakika yürüme mesafesinde olan Galata Kulesi’ne de mutlaka bir göz atın. İstanbul’u 360 derece izleyebileceğiniz bu kulede bütçeniz yeterse bir de akşam yemeği yemeyi unutmayın. Gördüğünüz manzara İstanbul’daki en güzel manzaralardan biri keyfini çıkarın.

İstanbul gezilecek yerler bakımından süper zengin bu yüzden de nereye gideceğinize çok iyi karar vermelisiniz. Tüm gezilecek yerleri bitiremeyeceğinizden dolayı, en azından sizin için özel ve güzel olan yerleri seçebilirsiniz. Mesela Gülhane Parkı bunlardan bir tanesidir. Eşsiz bir yeşilliğe sahip bu parkta ailece güzel vakit geçirebilir, cafelerde çayınızı kahvenizi yudumlarken tertemiz havanın keyfini çıkarabilirsiniz.

İstanbul’un kasırları da oldukça meşhur. Özellikle kahvaltı için güzel bir mekan arıyorsanız bu kasırlardan bir tanesi deneyebilirsiniz. Kasırlar arasında popüler olanlardan biri de Ihlamur Kasrı’dır. Çok etkilenebileceğiniz bir yer olmasa da kahvaltı için tercih edilebilecek yerlerdendir.

Ağaçlara ve bitkilere ilginiz varsa da Atatürk Arbaretomu’na göz atmayı unutmayın. Binlerce çeşit bitkinin bulunduğu bu yere ulaşım çok kolay olmasa da toplu taşıma araçlarını kullanabiliyorsunuz.

İstanbul’da yapılacak en güzel şeylerden bir diğeri de Adaları ziyaret etmektir. Adalar, genelde İstanbul’u görmek isteyenlerin ilk yapmak istediği şeylerden biri olarak bilinmektedir. Çünkü faytonlar ve bisikletler adaları eşsiz kılmakta ve romantik bir gezi için oldukça popülerdir. İstanbul’da birçok ada bulunmaktadır. Fakat ilk olarak Büyükada ve Heybeliada’ya göz atın derim. Bu adalardan eşsiz deniz manzarasını seyredebilir, fayton keyfi yapabilir veya bisiklet turuna çıkabilirsiniz. İstanbul’da farklı bir deneyim yaşamak istiyorsanız, adaları İstanbul’da gezilecek yerler listenize mutlaka ekleyin derim.

İstanbul’da daha yapılacak birçok şeyi bulabilirsiniz. Mesela camiler, bu şehirdeki camilerin derin tarihi bulunduğu gibi eşsiz görkemi ile turistlerin ilgisini çekiyor. Özellikle Sultanahmet çevresinde bulunan camiler ve türbeler size güzel bir deneyim sunmaktadır. Yada Fatih’te bulunan Fatih Camii, devasa büyüklüğüyle göz kamaştıran bu camilere de mutlaka göz atmanızı tavsiye ederim.

İstanbul’da görülmesi gereken en güzel yerlerden bazıları da korularda bulunmaktadır. Bunlardan en ünlüsü ise Emirgan korusu’dur. Emirgan Korusu eşsiz büyüklükte bir park olduğu gibi tertemiz hava arayanların, güzel bir hafta sonu yürüyüşü planlayanların göz atabileceği yerlerden.