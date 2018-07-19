İstanbul’un Tüm Güzellikleri Bir Arada

İstanbul günümüzde ülkemizin ve aynı zamanda en büyük metropollerinden biri haline dönüşmüş durumda

İstanbul günümüzde ülkemizin ve aynı zamanda en büyük metropollerinden biri haline dönüşmüş durumda. Gerçi en eski zamanlarda da yoğun nüfusun yaşadığı en önemli merkezlerden biri olan ve Roma’ nın dünyanın kralı olarak isimlendirildiği dönemde, Dünyanın Kraliçesi unvanı layık görülmüş tecrübeli bir şehir. Muhteşem doğası ve paha biçilmez güzellikleri dillere destan olan İstanbul, maalesef günümüzde yoğun şehirleşmenin etkisiyle, özellikle doğal güzelliğinden çok şey kaybetmiştir. beykoz acarkent, İstanbul’ un görünüşte kaybolmuş, ancak halen var olmayı sürdüren tüm güzelliklerinin temelinde oluşturulmuş bir yapıya sahip.



Metropolün kalabalık ve şehirleşmiş çok katlı bina sisteminden, yoğun trafiğinden uzakta, doğayla ve İstanbul’ un hem doğal muhteşemliğinin ve hem de tarihsel mirasının günümüze uzanan hali olarak hazırlanmış olan beykoz konakları, eşsiz bir yaşam alanı olarak hizmete sunuluyor. Ormanın ve doğanın içerisinde var olan eko sisteme zarar vermeden oluşturulan yaşam alanları, eşsiz bir yaşam kalitesine sahip olmanızı sağlamak amacıyla yapılandırılmış durumda. Doğaya yabancılaşmanın olumsuz etkilerini en fazla hissettiğimiz alanlar olan şehirlerin, karmaşık ve bir o kadar yorucu etkilerinden uzaklaşarak, kısa yaşantımızın huzurlu ve sakin geçirilmesine olanak tanıyan her türlü avantaja sahip olan Beykoz konakları, hepimizin yaşamak isteyeceği bir huzur kenti.



acarkent 1600’den fazla, ihtiyaca göre hazırlanmış farklı yaşam alanı, boğaz manzarası, sosyal tesisler ve ihtiyaç duyabileceğiniz her şeyin bir arada hazırlandığı, aynı zamanda İstanbul’ un eşsiz doğasıyla iç içe bir yaşam alanı. Metropolün tüm olumsuz etkilerinden uzakta sakin ve huzurlu bir yaşamın kapılarını aralayabileceğiniz Acarkent, bu özellikleri nedeniyle pek çok ünlü tarafından ikamet edilecek yer olarak seçilmesine neden oluyor. Metropolün içerisinde ancak onun etkilerinden tamamen uzakta bir yaşam alanı olarak hazırlanmış olan yapısı, tüm yaşam kalitesine doğrudan etki ediyor. Birçok padişahın av alanı olarak kullandığı, zamanında sık ve yoğun bitki örtüsüne sahip olan Beykoz’ un, günümüze kadar uzanmış ve yapısı bozulmamış halinin içerisinde, uyum içerisinde ve yüksek konfora sahip olarak yaşamak, benzersiz bir durum. Tüm tarihi ve doğal mirası hissederek, yaşamınızın en önemli anılarını oluşturabileceğiniz bir yaşam alanı.



