İşte 24 kişinin öldüğü acı kazanın nedeni

Tekirdağ'da devrilen, çok sayıda ölüm ve yaralanmaya neden olan tren kazasının nedeni ortaya çıktı. Aşırı yağış ve toprak kaymasından etkilenen rayların bozulduğu ve trenin bu raylardan geçerken devrildiği bildirildi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde Sarılar köyü yakınlarında yolcu treni, vagonlarından bir kısmının raydan çıkması sonucu devrildi. Olay yerinde çok sayıda yaralı ve ölü olduğu açıklandı. Kazanın nedeni olarak ise Başbakanlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan çeşitli açıklamalar yapıldı.

“DRAY OLMASI SONUCU KAZA MEYDANA GELDİ”

Kaza ile ilgili Başbakanlık’tan da açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Edirne-Halkalı seferini yapan banliyö treninin Muratlı-Balabanlı bölgesine geldiğinde dray olması sonucu kaza meydana gelmiştir. Yaralılar ve hayatını kaybeden vatandaşlarımız var. Yaralılarımıza acil şifalar, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına ise baş sağlığı diliyorum.

Sayın Başbakanımız, kazanın ardından bölgeye giden Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan ile telefonla görüşerek olay hakkında bilgi aldı. Gelişmeler an be an takip edilmektedir.”

DRAY NE DEMEK?

Dray, trenin rayla temasının ortadan kalkmasına denir.

ULAŞTIRMA BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Tekirdağ'da meydana gelen tren kazasına ilişkin açıklama yayımladı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından yapılan açıklamada, “08 Temmuz 2018 tarihinde Uzunköprü-Halkalı arasında 6 vagon, 362 yolcu ve 6 personel ile seferini yapan 12703 trenin Balabanlı-Çorlu arası km 162'de seyri esnasında, saat 17.00 sıralarında dizide bulunan 5 vagon raydan çıkarak devrilmiştir. Kazanın aşırı yağmur yağışları nedeniyle menfez ile ray arasındaki toprağın boşalması nedeni ile meydana geldiği tespit edilmiştir. Arama kurtarma ekipleri kaza yerine intikal etmiştir. Yaralılara gerekli müdahaleler hızla yapılmaktadır” denildi.