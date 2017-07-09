İşte, o dilekçedeki ifadeler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun miting yapacağı Maltepe'deki alana getirilen "İlgili makama" başlıklı dev dilekçede şu ifadeler yer alıyor

"Pek çok devlet memuru, gazeteci ve akademisyenin yaygın ve muğlak kanıtlara dayalı tutuklanmaları, gereğinden uzun yargı süreçlerine maruz kalmaları ve açlık grevi, insanlara bile reva görülen vicdan yaralayıcı insani değerlerden uzak uygulamalar derhal son bulmalı.



Yargının bağımısızlığına, siyasi erklerin iyi niyetlerine, adaletin tecelli ve tesis edeceğine inanmak için OHAL'in bitirilmesini, KHK sürecinin sonlandırılmasını, haksız ve hukuksuz yargı kararlarının derhal gözden geçirilmesini ve sağlık sorunları yaşayan tutukluların durumlarının iyişleştirilmesini toplum vicdanı adına talep ediyoruz"



Dilekçenin altında Türkiye haritası ve "Türkiyeyiz" yazısı yer alıyor.

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