İşte Reina saldırganı ve ön otopsideki inanılmaz ayrıntılar!

Türkiye yılbaşı gecesi Reina'ya yapılan katliamın şokunu yaşıyor. Saldırganın en net fotoğrafı ortaya çıktı. Otopsi sonuçları ise acı gerçeği gözler önüne serdi

İşte Reina saldırganı ve ön otopsideki inanılmaz ayrıntılar!

Türkiye, yılbaşı gecesi Ortaköy'de bulunan Reina saldırısıyla şoke oldu. Gerçekleşen terör saldırısında 39 kişi hayatını kaybederken 65 kişi de yaralandı. Saldırı sonrası detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Saldırganın en net fotoğrafı ortaya çıkarken, polis de çeşitli illerde saldırganı yakalamak için operasyon başlattı.

ÖN OTOPSİ RAPORLARINDAKİ GERÇEK

Öte yandan hayatını kaybedenlerde yapılan ön otopsi acı gerçeği gözler önüne serdi. Dikkat çeken en önemli ayrıntı ise atış mesafesi. Hayatını kaybeden bazı kişiler bitişik atışla öldürülmüş. Bazı kurşunlar bir kurbandan çıkıp öteki kurbana saplanmış.

Saldırgan yaralılara ise tekrak tekrar ateş etmiş. Kurşunlar ise en çok göğüs, sırt ve kafaya hedeflenmiş.

Yapılan incelemede bütün kurşunların tek bir silahtan çıktığı da tespit edildi. Silahın 7.62 mm’lik mermi atan AK-47 (Kalaşnikof) piyade tüfeği olduğu öğrenildi.

 

Etiketler; #reina #reina otopsi #reina ölenler
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