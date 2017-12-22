İşten çıkartıldı dehşet saçtı: 4 ölü!

Antalya'da işten çıkatılan Saddam Korkmaz dehşet saçtı. İşyerine pompalı tüfekle giden Korkmaz, 3 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti

Olay Antalya'nın Konyaaltı İlçesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre beş yıldır çalıştığı restorandan iki gün önce çıkartılan 26 yaşındaki Saddam Korkmaz dehşet saçtı.



Korkmaz, pompalı tüfekle gittiği restoranda iş yeri sahibi 50 yaşındaki Gani Kocabaş'ı, restoran çalışanı 47 yaşındaki Şenol Öztaş'ı ve gıda mühendisi olan 30 yaşındaki Gizem Ege'yi vurarak öldürdü.



Sonra diğer arkadaşlarını arayan Korkmaz, bulamayınca da elindeki silahla intihar etti. Diğer çalışanların ise saldırıdan kurtulmak için restoranın buzhanesine sığındığı öğrenildi.



Öldürülen kişilerin yakınları olay yerinde fenalık geçirirken, Korkmaz'ın da işten çıkartıldığı için bu cinayetleri işlediği tahmin ediliyor.



Konuyla ilgili açıklama yapan Antalya Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, olayı şöyle anlattı: "Bugün de saat 10.30 gibi olay mahalline geliyor. Elinde pompalı tüfeği hırkasıyla sarmış, saklamış. Kayıtlarda, görüntülerde çok net görülüyor. İş yeri sahibini yanına yaklaşırken farkına varmadan, arkasından kafasına ateş ediyor. Onu öldürdükten sonra koşarak bodrum kata iniyor. Mutfakta çalışanlardan bir diğer şahsın hemen aynı şekilde başına ateş ediyor. Diğer bir çalışan gıda mühendisi bir bayanla boğuşma oluyor bayana da ateş edip öldürüyor. Diğer çalışanlar bu sırada saklanıyor. Onları da belli ki öldürecek. Tamamen tümünü imha etmeyi kafasına koymuş bir cinnet hali görüntüsü var. Onlar saklanınca bu sefer kendisi başına ateş etmek suretiyle intihar ediyor."



Öte yandan Korkmaz'ın PKK'ya üyelikten daha önce hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.



'HEPSİNİ ÖLDÜRECEĞİM' DEMİŞ



Antalya Konyaaltı'nda, eski patronu Gani Kocabaş ile restoran çalışanı Şenol Öztaş ve gıda mühendisi Gizem Ege'yi pompalı tüfekle öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son veren Saddam Korkmaz'ın, trafik cezası yüzünden patronuyla tartıştığı ortaya çıktı. Paket servis yapan Saddam Korkmaz'a servis sırasında trafik cezası kesildiği, cezanın ödenmesi konusunda patronu Gani Kocabaş'la 3 gün önce tartıştığı ve işten çıkarıldığı kaydedildi. Trafik cezası işletme sahibi tarafından ödenirken, Saddam Korkmaz'ın "Bu işyerindeki herkesi öldüreceğim" diye tehditte bulunduğu belirtildi.



SİLAHI İNTERNETTEN ALMIŞ



Olayla ilgili incelemeyi sürdüren polis, Saddam Korkmaz'ın kullandığı pompalı tüfeği internet üzerinden aldığını tespit etti. Daha önce iki kez işten çıkarıldığı kaydedilen Korkmaz'ın silahı montunun içine gizleyerek işyerine geldiği ifade edildi.



Diğer yandan Saddam Korkmaz'ın terör suçlarından değil, çeşitli asayiş suçlarından kaydı bulunduğu açıklandı.