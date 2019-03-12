İstiklal Marşı 98 yaşında

Foça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İstiklal Marşımızın kabulünün 98. yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı düzenlendi. Programda Ersoy'un eserleri seslendirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylenmesi ile başlayan program; günün anlam ve önemini belirten konuşma, Mehmet Akif Ersoy konulu video gösterimi, Mehmet Akif Ersoy'un 'Çanakkale Şehitlerine' şiirinin okunması, Mehmet Akif Ersoy'un 'Küfe' adlı manzum hikâyesinin öğrenciler tarafından canlandırılması, resim, şiir, kompozisyon yarışması ödüllerinin verilmesi ve 'İstiklal Marşı' oratoryosu, bölümlerinden oluştu.

Saygıyla anıyoruz

Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezi'nde, düzenlenen programa; Foça Kaymakamı Ali Çetin, Foça Garnizon Komutanı ve Amfibi Görev Grup Komutanı Tümamiral İbrahim Özdem Koçer, Foça Belediyesi Başkan Vekili Serdar Necdet Tunçbay, Foça Cumhuriyet Başsavcısı Ümit Uslu, Foça İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, İstiklal Marşı'mızın kabulünün Yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında; "İstiklal Marşı'mızın kabulünün 98'inci Yılında, vatanımızın bağımsızlık için verdiği zorlu mücadeleyi hatırlayarak, Ulu Önderimiz Ata'mızı, silah arkadaşlarını ve milli marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy'u, saygıyla anıyoruz" dedi.