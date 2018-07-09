İstirahattaki askerlere PKK saldırısı: 1 şehit

Giresun'un Güce ilçesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada yaralanıp, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ali Cevizci'nin (24) memleketi Konya'nın Ilgın ilçesindeki baba ocağına ateş düştü. Şehit Cevizci'nin, 3 yıllık uzman çavuş olduğu, 1,5 ay önce de 'Mehmet Akif' isimli oğlunun dünyaya geldiği öğrenildi

Giresun'un Güce ilçesi kırsalında, İl Jandarma Özel Harekat Komutanlığı'nca terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyon düzenlendi. PKK'lı teröristlerle sabah saatlerinde girilen çatışmada, Jandarma Özel Harekat Taburu Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Ali Cevizci ağır yaralandı. Sağlık görevlilerince ambulansla Güce Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cevizci, ilk müdahalesinin ardından Tirebolu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Cevizci, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.

Şehit Uzman Çavuş Ali Cevizci'nin acı haberi, memleketi Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Yukarı Çiğil Mahallesi'nde yaşayan annesi Fadime Cevizci'ye askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin babası Mehmet Cevizci'nin, bu sırada, Konya Numune Hastanesi'nde belinden ameliyat olan babası Ömer Cevizci'nin yanında refakatçi olarak kaldığı belirtildi. Şehidin eşi Sümeyye Cevizci'nin ise acı haberi Giresun'da aldığı öğrenildi.

Şehit Ali Cevizci'nin, 3 yıllık uzman çavuş olduğu, 1,5 ay önce de 'Mehmet Akif' isimli oğlunun dünyaya geldiği öğrenildi.

İSTİRAHATTAYKEN ATEŞ ETMİŞLER

Giresun'un Güce ilçesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ali Cevizci ve bağlı olduğu time, kırsaldaki operasyon sırasında istirahattayken PKK'lı teröristlerce ateş edildiği ortaya çıktı. Cevizci ve timde yer alan diğer askerlerin anında karşılık vermesi üzerine çatışma yaşandığı öğrenildi.

OPERASYONLAR SÜRÜYOR

Bu arada, çatışmanın ardından bölgeye takviye birlikler sevk edilirken, sarp ve ormanlık alandan kaçan teröristlerin bulunup, etkisiz hale getirilmesi için geniş çaplı operasyonların sürdüğü bildirildi.

VATANDAŞLAR HASTANEYE AKIN ETTİ

Öte yandan, çatışmada yaralı asker olduğunu duyan vatandaşlar kan vermek için Tirebolu Devlet Hastanesi'ne akın etti. Jandarma Uzman Çavuş Ali Cevizci'nin şehit olduğu haberi üzerine ilçedeki hastaneye dev Türk bayrağı asılırken, çok sayıda güvenlik görevlisi de hastane önüne geldi.