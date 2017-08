İtalya'da Türk Festivali düzenlendi

Alp dağlarının eteklerindeki Moena kasabasında, 2. Viyana Kuşatması sonrası kasabaya sığınan yeniçeri "Balaban Hasan"ı anmak için 300 yılı aşkın bir süredir düzenlenen Türk Festivali, bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu

İtalya'nın "Türk kasabası" olarak da anılan Moena kasabasında 300 yılı aşkın bir süredir düzenlenen Türk Festivali, bu yıl İstanbul Sancaktepe Belediyesi Mehteran ekibinin geçit töreniyle renklendi.



Rivayete göre, yeniçeri "Balaban Hasan"ın 2. Viyana Kuşatması sonrasında, Alp dağlarının kolu olan Manzori'nin eteklerindeki Moena kasabasına sığınması, kendisini kasaba halkına sevdirmesi ve yaşamını burada sürdürmesi, kasabada her yıl Türk Festivali düzenlenmesine vesile oldu.

Moenalılar, 300 yıldan uzun bir süredir, son yılları resmi olmak üzere her yıl ağustos ayında düzenledikleri festivalde Türk kültürünü yaşatıyor.



Türkiye de hem resmi olarak hem de sivil toplum kuruluşları aracılığıyla festivalde varlık gösteriyor ve Moenalılara Türk kültürünü tanıtmaya çalışıyor.



Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) İtalya Şubesinin destek verdiği festivalde, bu yıl bir ilke imza atıldı ve İstanbul Sancaktepe Belediyesi Mehteran ekibi kasaba merkezinde geçit töreni yaptı.



Moenalıların büyük ilgi gösterdiği geçit törenine, Türkiye'nin Milano Başkonsolosu Hami Aksoy, UETD Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi Aydın Enes Seydanlıoğlu ve UETD İtalya Şubesi Başkanı Derviş Bozyel de katıldı.



Geçit töreninin sonunda, Başkonsolos Aksoy ve Seydanlıoğlu, "Balaban Hasan" anısına yapılan çeşmeye çiçek bıraktıktan sonra İstiklal Marşı'nı okudu.



Festivale bu yıl, İtalya'nın kuzeyinde yaşayan Türk vatandaşlarının yanı sıra Almanya, Avusturya, İsviçre ve Hollanda'dan da çok sayıda gurbetçi katıldı.

Geçmişi yüzlerce yıl öncesine dayanıyor



Türkiye'nin Milano Başkonsolosu Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Moena, İtalya'nın kuzeyinde küçük bir kasaba. En büyük özelliği de Türk kasabası olarak anılması." dedi.



Yüzlerce yıldan beri Moena'da Türk Festivali düzenlendiğini anlatan Aksoy, "Bu festival sırasında İtalyanlar yeniçeri kıyafetleri giyiyor, İtalyan hanımları, Osmanlı hanımefendileri gibi giyiniyor, Türk yemekleri yapılıyor, Türk bayrakları evlere asılıyor ve adeta Moena, bir Türk köyüne dönüşüyor. Bu sene biz de burada çok kuvvetli bir şekilde temsil ediliyoruz. Bir mehteran takımımız burada. Ayrıca, bir folklor gösterisi de yapılacak. Bunun, Türkiye'nin İtalya'daki tanıtımı açısından önemli olduğuna inanıyorum. Bu festival, Türk geleneklerinin tanıtımı kadar, Türk-İtalyan dostluğunun gelişimine de fırsat verecektir." diye konuştu.



Aksoy, Türkiye'nin gelecek yıllarda burada daha da güçlü temsil edileceğini belirterek, UETD'e emeklerinden dolayı teşekkür etti.



UETD Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi Aydın Enes Seydanlıoğlu da "Kültürümüzü yaşatma adına, burada bir dönemini geçirmiş Balaban Hasan isimli yeniçerinin aziz hatırasını yad etmek adına, bu anma etkinliğine ve şenliğe verdiği destek için UETD İtalya bölgemize teşekkürlerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.



UETD İtalya Şubesi Başkanı Derviş Bozyel de Türkiye'den TİKA'dan temsilciler, Sancaktepe Belediyesinden Mehteran ekibi, Marmara Üniversitesinden Ebru sanatı uzmanı iki profesör ve UETD üyeleriyle festivale katıldıklarını söyledi.



Bozyel, "Gerçi Moenalılar bu işi 300 seneden fazladır götürüyor, biz sadece biraz yanlarında bulunmak, bu güzel havayı onlarla solumak, onlarla beraber olmak maksadıyla geldik." dedi.

"Moenalılar, Türk misafirleri ağırlamaktan memnun"



Moena Belediyesi Kültür İşleri Sorumlusu Ilaria Petrone de belediye olarak bu festivali 10 yıldır organize ettiklerini bildirdi.



Petrone, "Türkiye Festivali olması bir efsaneden kaynaklanıyor. Bir hikayesi var ama doğruluğuna dair bir kanıtımız yok. Efsaneye göre bir Türk askeri buraya sığınıyor. Burada o Türk askeri anısına bir çeşmemiz ve büstümüz de var. Bu yıl çok sayıda Türk misafir ağırladık festival nedeniyle. Bundan çok memnunuz. Bu, Moena turizmine de önemli katkıda bulunuyor. Biz de onlara kendi kültürümüzü gösteriyoruz." diye konuştu.



Almanya'nın Hamburg kentinde yaşayan Türk vatandaşı Nazan Kasar da eşi Harun Kasar ve kardeşi Serdar Yeter ile festival için geldiği Moena'da, AA muhabirine, "Daha önce haberlerde izledik, duyduk burada her sene böyle bir kutlama yapıldığını. Gurur duyuyoruz, çok mutluyuz burada olmaktan. Televizyonda görüldüğünden çok daha sıcak insanlar. Gerçekten yıllar öncesinden kalma tarihimizle bağdaştığımızı gördük. Bir kardeşlik öyküsü. Çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

