İtfaiye Araç Üretiminde Sektör Lideri

Yaşanan yangınlar maddi ve manevi olarak kayıplara neden olabilmektedir. Yangın olduğunda mutlaka kontrollü bir şekilde söndürülmesi gerekir

Yangına müdahale edecek olan ekibin tüm ekipmanları profesyonel ürünlerden oluşması gerekir. Ayrıca yangın araçlarının da gerekli donanıma sahip olması sağlıklı sonucun alınmasını kolaylaştırır. Bundan dolayı firmamın yangın ekipmanlarının üretimi konusunda sektörün ihtiyacını karşılayarak yardımcı olmaktadır. İtfaiye araçlarını kaliteli ve kullanışlı bir şekilde üretimini yapan firmamız bu hizmeti geçmişten günümüze emin adımlar ile sürdürmektedir. Yapılan her çalışma titizlik ve garanti kapsamı içerisinde yürütülmektedir. Üretilen her araç kullanışlı ve gerekli donanım sahip olarak sektöre sunulur. İtfaiye araçları konusunda tecrübesi ile sektör içerisinde lider konumda bulunan firmamız başarılı hizmetleri ile tanınmaktadır.

Şehir İçine Özel İtfaiye Araç Üretimi

Şehir içerisinde kullanılmak üzere tasarlanarak üretilen itfaiye araçları tam bir donanımla hizmet verir. Üretim aşaması uzman personel tarafından yapılmaktadır. Gerekli olan tüm donanım ayrıntılı olarak düşülmekte ve uygulamaya geçilmektedir. Bu sayede ortaya kaliteli bir ürün modeli çıkmaktadır. Şehir içerisinde kullanılması için üretilen itfaiye aracı dar sokaklarda tam bir kullanım kolaylığı sağlar. Aynı zamanda cadde sulama işlemi için de kullanılabilmektedir. Su tankı kapasitesi ise 6000 litre olarak ön planda yer alır. Tüm hidrolik ekipmanlar da araç içerisinde yer alır. Profesyonel araçların içerisinde yer almakta ve kullanım kolaylığı ile de birçok faydası bulunmaktadır. İtfaiye araçları özel olarak üretilen ve içeriğinde tüm ekipmanları barındıran grup içerisinde yer alır.

Merdivenli Araçlar

Firmamızın bünyesinde merdivenli araç seçenekleri de yer almaktadır. Özellikle kişileri kurtarma ve müdahale etme konusunda tam bir özellik sunan bu araçlar sayesinde güvenilir bir şekilde amacınızı gerçekleştirebilirsiniz. Firmamız tüm bu hizmetlerini profesyonel web sitesi olan volkan.com.tr adresi üzerinden gerçekleştirmektedir. Bünyemizde yer alan tüm modelleri inceleyebilir ve aklınıza takılan sorularda kurumsal müşteri hizmetlerimize ulaşım sağlayabilirsiniz. Yapılan her çalışma garanti kapsamı içerisinde yer almaktadır. Ayrıca sektörün ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalar yapılmakta ve her çalışma kısa süre içerisinde olumlu olarak sonuçlandırılmaktadır. Havaalanı için özel üretilen araç seçenekleri de bünyemizde yer almaktadır. Bu araçlar tam bir donanıma sahiptir. Olası bir yangın durumunda hızlıca kullanım sağlayabilirsiniz. Geniş su tankı ile de ön planda yer alan bu araçlar sayesinde tedbirinizi alabilirsiniz.

Firmamız kurumsal ilkelere bağlı olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Bundan dolayı güvenilir bir şekilde hizmet alabilirsiniz. Ayrıca dik ve engebeli arazilerde kullanılmak üzere tasarlanan araç modelleri de bulunmaktadır. Bu araçlar orman yangınlarının söndürülmesinde oldukça etkilidir. Hızlı olan bu araçlar en zor yollardan kolayca geçebilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu sayede güven içerisinde kullanım sağlayabilir ve ilgili yangına müdahale edebilirsiniz. Firmamız tüm hizmetini yasal çerçeve içerisinde sektöre sunmakladır.