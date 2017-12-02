İtirafçı Zarrab'ın mal varlığına el konuldu. Say say bitmiyor!

ABD'de itirafçı olan ve bir kaç gündür açıklamaları gündeme bomba gibi düşen Reza Zarrab'ın ve 22 yakınının mal varlığına el konuldu. Ancak 22 kişinin içinde Ebru Gündeş'in isminin olmaması dikkat çekti

İtirafçı Zarrab'ın mal varlığına el konuldu. Say say bitmiyor!

Eşi ve çocuğuyla birlikte gittiği ABD'de tutuklanarak yargılanan Reza Zarrab, geçtiğimiz günlerde itirafçı olmayı kabul etmişti. Zarrab birkaç gündür de gündeme bomba gibi düşen açıklamalar yapıyor. Zarrab'ın açıklamalarından sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri yabancı devlet lehine siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etme" gerekçesiyle Zarrab'ın ve 22 yakınının mal varlığına el koydu.

Mal varlığına el konulan isimler şöyle:

Rıza Sarraf

Alara Sarraf

Hüseyin Sarraf

Şebnem Sarraf

Can Sarraf

Mehmet İbrahim Burhanettin

Behruz Büyükoğlu

Mehmet Mehdi Culazade

German Ghanbarı Arablou

Hüseyin Karabeyli

Bahram Dargahi Moghaddam

Aydın Harezi

Serdar Güneş

Ali Hosein Zadeh

Göksel Kum

Perviz Leki

Ahmet Saygın

Omıd Mohagilegh Eromi

Moshtaghl Mohammad Ali

Babak Nahani

Hüseyin Nobari

Mohammad Reza Pashapournıku

Ali Polat

Öte yandan Zarrab'ın eşi Ebru Gündeş'in mal varlığına el konulmaması da dikkat çekti. Ancak listede çiftin kızı Alara Sarraf'ın ismi yer aldı.


Mal varlığı say say bitmiyor


Zarrab'ın Türkiye'deki mal varlığı ise say say bitmeyecek cinsten. Zarrab'ın Kanlıca'da iki yalısı, Kandilli'de bir köşkü, 1 milyon 50 bin TL değerinde tablosu, Büyükçekmece'de 47 tane dairesi, Bakırköy'de 3 süper lüks daire, 1 milyon 850 bin TL'lik bir yazlık, İstanbul'da 4 milyon liralık daire, Tuzla'da fabrika, Metroport Busidence Plaza'da iki ofis, 12 milyon dolarlık jet, toplam sermayesi 40.2 milyon dolar olan 7 şirket.
Etiketler; #reza zarrab #reza zarrab mal varlığı #ebru gündeş
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