İtirafçı Zarrab'ın mal varlığına el konuldu. Say say bitmiyor!

ABD'de itirafçı olan ve bir kaç gündür açıklamaları gündeme bomba gibi düşen Reza Zarrab'ın ve 22 yakınının mal varlığına el konuldu. Ancak 22 kişinin içinde Ebru Gündeş'in isminin olmaması dikkat çekti

Eşi ve çocuğuyla birlikte gittiği ABD'de tutuklanarak yargılanan Reza Zarrab, geçtiğimiz günlerde itirafçı olmayı kabul etmişti. Zarrab birkaç gündür de gündeme bomba gibi düşen açıklamalar yapıyor. Zarrab'ın açıklamalarından sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri yabancı devlet lehine siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etme" gerekçesiyle Zarrab'ın ve 22 yakınının mal varlığına el koydu.



Mal varlığına el konulan isimler şöyle:



Rıza Sarraf



Alara Sarraf



Hüseyin Sarraf



Şebnem Sarraf



Can Sarraf



Mehmet İbrahim Burhanettin



Behruz Büyükoğlu



Mehmet Mehdi Culazade



German Ghanbarı Arablou



Hüseyin Karabeyli



Bahram Dargahi Moghaddam



Aydın Harezi



Serdar Güneş



Ali Hosein Zadeh



Göksel Kum



Perviz Leki



Ahmet Saygın



Omıd Mohagilegh Eromi



Moshtaghl Mohammad Ali



Babak Nahani



Hüseyin Nobari



Mohammad Reza Pashapournıku



Ali Polat



Öte yandan Zarrab'ın eşi Ebru Gündeş'in mal varlığına el konulmaması da dikkat çekti. Ancak listede çiftin kızı Alara Sarraf'ın ismi yer aldı.



Mal varlığı say say bitmiyor

Zarrab'ın Türkiye'deki mal varlığı ise say say bitmeyecek cinsten. Zarrab'ın Kanlıca'da iki yalısı, Kandilli'de bir köşkü, 1 milyon 50 bin TL değerinde tablosu, Büyükçekmece'de 47 tane dairesi, Bakırköy'de 3 süper lüks daire, 1 milyon 850 bin TL'lik bir yazlık, İstanbul'da 4 milyon liralık daire, Tuzla'da fabrika, Metroport Busidence Plaza'da iki ofis, 12 milyon dolarlık jet, toplam sermayesi 40.2 milyon dolar olan 7 şirket.