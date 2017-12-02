İtirafçı Zarrab'ın mal varlığına el konuldu. Say say bitmiyor!

Eşi ve çocuğuyla birlikte gittiği ABD'de tutuklanarak yargılanan Reza Zarrab, geçtiğimiz günlerde itirafçı olmayı kabul etmişti. Zarrab birkaç gündür de gündeme bomba gibi düşen açıklamalar yapıyor. Zarrab'ın açıklamalarından sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri yabancı devlet lehine siyasal ve askeri casusluk maksadıyla temin etme" gerekçesiyle Zarrab'ın ve 22 yakınının mal varlığına el koydu.
Mal varlığına el konulan isimler şöyle:
Rıza Sarraf
Alara Sarraf
Hüseyin Sarraf
Şebnem Sarraf
Can Sarraf
Mehmet İbrahim Burhanettin
Behruz Büyükoğlu
Mehmet Mehdi Culazade
German Ghanbarı Arablou
Hüseyin Karabeyli
Bahram Dargahi Moghaddam
Aydın Harezi
Serdar Güneş
Ali Hosein Zadeh
Göksel Kum
Perviz Leki
Ahmet Saygın
Omıd Mohagilegh Eromi
Moshtaghl Mohammad Ali
Babak Nahani
Hüseyin Nobari
Mohammad Reza Pashapournıku
Ali Polat
Öte yandan Zarrab'ın eşi Ebru Gündeş'in mal varlığına el konulmaması da dikkat çekti. Ancak listede çiftin kızı Alara Sarraf'ın ismi yer aldı.
Mal varlığı say say bitmiyor
Zarrab'ın Türkiye'deki mal varlığı ise say say bitmeyecek cinsten. Zarrab'ın Kanlıca'da iki yalısı, Kandilli'de bir köşkü, 1 milyon 50 bin TL değerinde tablosu, Büyükçekmece'de 47 tane dairesi, Bakırköy'de 3 süper lüks daire, 1 milyon 850 bin TL'lik bir yazlık, İstanbul'da 4 milyon liralık daire, Tuzla'da fabrika, Metroport Busidence Plaza'da iki ofis, 12 milyon dolarlık jet, toplam sermayesi 40.2 milyon dolar olan 7 şirket.