İYİ Parti'li adaylar kaza geçirdi

Ankara'ya giden İYİ Parti Samsun İl Başkanı Ömer Süslü ve milletvekili adaylarının bulunduğu minibüs, Kırıkkale yakınlarında şarampole yuvarlandı. Kazada 7 kişi yaralandı

İYİ Parti'li adaylar kaza geçirdi
30 Mayıs 2018 Çarşamba 12:59

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Ankara’da düzenlediği Seçim Beyannamesi Toplantısı'na katılmak üzere Samsun'dan Ankara'ya giden İYİ Parti Samsun teşkilatından 7 kişinin bulunduğu  Alper Özyer yönetimindeki 55 AAB 44 plakalı minibüs, saat 06.00 sıralarında Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesi yakınlarında kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı.

Kazada İYİ Parti Samsun İl Başkanı Ömer Süslü, milletvekili adayları İbrahim Özyer ve Önder Fatih Şenol ile parti yöneticisi Ömer Şişman, partililer Alper Özyer, Recep Güleroğlu ve sürücü Gürkan Şişman yaralandı. Ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Yüksek İhtisas Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan milletvekili adayı İbrahim Özyer ve parti yöneticisi Ömer Şişman'ın sağlık durumlarının ağır olduğu bildirildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #iyi parti #iyi partili kaza
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