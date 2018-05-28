İYİ Parti mitinginde yankesicilik! Bakın kim çıktı!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Trabzon İl Başkanlığı binasının açılışı öncesi düzenlediği mitingde yankesicilik yaptığı belirlenen ismin Şafak Sezer'in ağabeyi olduğu ortaya çıktı

Trabzon'da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, 24 Mart Perşembe günü yaptığı mitingde İl Yönetim Kurulu üyesi Hasan Basri Halisçelik, kalabalıkta yankesici kurbanı oldu. Yankesicinin mitingde Halisçelik'in arkasından uzattığı eliyle kısa sürede cebine sokup, 1600 lira ile 400 dolarını aldı. Hızlı yankesici kalabalığı fırsat bilip, parayı aldıktan sonra kayıplara karıştı. Miting sonrası cebinde parasının olmadığını fark eden Halisçelik, durumu hemen polise bildirdi.

Hasan Basri Halisçelik'in başvurusu üzerine harekete geçen güven timleri, miting alanı ve çevresindeki MOBESE ve iş yeri güvenlik kameraları ile gazetecilerin görüntülerini incelemeye aldı. Yaklaşık 160 saatlik kamera kayıtlarını inceleyen polisler, şüphelinin eşkalini belirledi. Eşkal üzerinde yoğunlaşan polis ekipleri, yankesicinin Yavuz Sezer olduğunu belirledi.

ANKARA’DA YAKALANDI

Ankara'da olduğu tespit edilen Yavuz Sezer, düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı. Sorgusu tamamlanan Sezer, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Yapılan soruşturmada, tutuklanan Yavuz Sezer'in, komedyen Şafak Sezer'in ağabeyi olduğu ve benzer suçlardan sabıkasının olduğu belirlendi. (Sözcü)