İyi Parti'nin logosu nerden geliyor? Halaçoğlu açıkladı

İYİ Parti'nin logosuyla ilgili tartışmalara, partinin kurucularından olan Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, sosyal medyadan yayınladığı bir fotoğrafla yanıt verdi

Meral Akşener liderliğinde kurulan yeni partinin önde gelen isimlerinden Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, yeni partinin logosu için yapılan tartışmalara dair açıklama yaptı.



Twitter hesabından açıklama yapan ve üzerinde Kayı Boyu işaretinin bulunduğu tarihi eserin fotoğrafını paylaşan Halaçoğlu, “İYİ Parti ve amblemi için bir sürü ipe sapa gelmez yakıştırmalar yapılıyor. Kendi kültüründen haberi olmayanlara. Peki buna ne diyeceksiniz?” diye yazdı.

