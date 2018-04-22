İYİ Parti'ye geçen 15 vekilin ismi belli oldu

CHP'den 15 milletvekili bugün istifa ederek İYİ Parti'ye katıldı. İYİ Parti'nin böylelikle Meclis'te grup kurarak seçimlere gireceği belirtiliyor. CHP'den istifa edip İYİ Parti'ye geçen 15 isim de açıklandı

Ankara'da erken seçimler öncesi sıcak gelişme... CHP ve İYİ Parti yapılan görüşmeler neticesinde anlaştı. 15 CHP milletvekili İYİ Parti'ye geçti. Bu hamle ile İYİ Parti'nin TBMM'de grup kurarak seçime girmesinin sağlanacağı belirtildi.15 CHP’li milletvekili geçtiği takdirde, 5 milletvekili olan İYİ Parti TBMM’de grup kurma sayısına ulaşıyor. Akşener'in cumhurbaşkanı adayı olması için 100 bin imza şartı da gerekmiyor.

Seçim Kanunu’na göre, bir partinin seçime katılabilmesi için, “İllerin en az yarısında, oy verme gününden en az altı ay evvel teşkilat kurmuş ve büyük kongrelerini yapmış olmaları veya Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gruplarının bulunması şartını” yerine getirmesi gerekiyor. İYİ Parti’nin, 6 ay şartına takılması durumunda, TBMM’de grup kurmak için gerekli olan 20 milletvekili şartının yerine getirilmesi için en az 15 milletvekiline daha ihtiyaç bulunuyordu.

HANGİ VEKİLLER İYİ PARTİ'YE GEÇTİ

CHP'den Genel Merkezin belirlemesiyle istifa edip İyi Parti'ye geçen isimler şöyle:

Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer, Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Çorum Milletvekili Tufan Köse, Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ve Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş.