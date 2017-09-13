İzdivaç programının damadı, fuhuştan gözaltına alındı!

Polis ekipleri, fuhuş çetesine yönelik Adana merkezli 14 ilde operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda izdivaç programlarında ünlenen Birkan K.'nın da yakalandığı belirtildi

İzdivaç programının damadı, fuhuştan gözaltına alındı!

'Eskortluk sitesi' adı altında fuhuş çetesi kuranlara Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, operasyon düzenledi. Adana merkezli başlatılan operasyon 14 ilde eş zamanlı yapıldı. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Muğla, Eskişehir, Gaziantep, Antalya, Kocaeli, Mersin, Hatay, Şanlıurfa ve Malatya'da da belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, toplamda 20 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan isimler, Adana'ya getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Zanlılar daha sonra da sorguya alındı. Gözaltına alınan isimlerin arasında izdivaç programlarında ünlenen Birkan K.'nın da bulunması dikkat çekti. Damat adayı Birkan K.'nın 2 kadını erkeklere pazarladığı ve bu işten para kazandığı iddia edildi.

674 kadın mağdur olmuş

Toplam 674 kadını mağdur eden çeteye yönelik operasyonun ayrıntıları da ortaya çıktı.  İddiaya göre, çete üyelerinin 11 ilde 54 eskort sitesi kurduğu, fuhuş amaçlı 1 aylık ilan vermek isteyen kadınlardan bin ile 6 bin lira arasında değişen miktarlarda para aldıkları belirlendi. Çete lideri Mehmet A.'nın reklam şirketi kurduğu, ilan vermek isteyen kadınların parayı bu şirketin hesabına yatırdığı saptandı. Toplam 6.5 milyon lira para bulunan hesaptan çete liderinin eşi Yıldız A.'nın hesabına da yüklü miktarlarda para aktarıldığı belirlendi. Her kent için özel bir temsilci atadığı öğrenilen çetenin aylık ortalama 600 bin lira kazanç elde ettiği, gözaltındaki bazı kişilerin siteyi ve girilen ilanları yönettiği, bazılarının da ilan metinlerini yazdıkları anlaşıldı.



 


Kaynak: DHA
Etiketler; #izdivaç #fuhuş #adana #izmir
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