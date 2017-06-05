İzinde olan asker intihar etti

Burdur'un Ağlasun İlçesi'nde dağıtım iznine gelen jandarma er 20 yaşındaki Ömer Şahin, evde av tüfeğiyle intihar etti

Ağlasun'a bağlı Yeşilbaşköy'de oturan ve yaklaşık 1 ay önce vatani görevini yapmak üzere Bilecik'teki acemi birliğine teslim olan jandarma er Ömer Şahin, dağıtım izni için birkaç gün önce memleketine geldi. Ailesi bahçeye çalışmak için giderken, Ömer Şahin ise evde yalnız kaldı. Saat 10.30 sıralarında Şahin, evde bulunan babasına ait ruhsatsız av tüfeğiyle kalbine ateş ederek intihar etti. Öğle saatlerinde dönen ailesi Ömer Şahin'i evin içinde kan içinde yatarken buldu.



İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Yapılan incelemede Ömer Şahin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Ömer Şahin'in cesedi otopsi için morga konuldu.