İzmir'de buzlanma rezaleti. İşe gitmek isteyenler yaya kaldı

İzmir'de etkili olan kar bugün de yerini buzlanmaya bıraktı

İzmir'de dün etkili olan kar bugün de yerini buzlanmaya bıraktı. Sabah işe gitmek için evinden çıkan vatandaşları buz tutmuş yollar karşıladı. Yollarnı buz tutması nedeniyle bazı bölgelerde otobüsler çalışmadı. İşlerine taksi ile gitmek isteyen vatandaşlar da yaya kaldı. Bazı yerlerde taksiler yoğunluk nedeniyle müşteriye yetişemezken, bazı yerler de ise taksiler hiç yolcu almamayı tercih etti.



İnsanlar ise en yakın metro istasyonunun yolunu tuttu. Metroya yakın olmayanlar da işe yürüyerek gitmek durumunda kaldı. Vatandaşlar buz tutan kaldırımlarda yürüyemeyince çareyi yoldan yürümekte buldu.





Belediye ekiplerinin ise yeterli önlemi almadığı gözlendi. Bazı bölgelerde ise araçlarıyla yola çıkan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Buzlanma nedeniyle birçok araç kaza yaptı. Bazıları ise araçlarını yolda tutmakta zorlandı.





BORNOVA'DA KAZA







Bornova'da buzlanma nedeniyle 2 belediye otobüsü, 1 tur otobüsü, 1 kamyonet ve 1 hafif ticari araç zincirleme kaza yaptı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasarlar meydana geldi.



Vatandaşlar ise buzlanma uyarısı yapılmasına rağmen yolların tuzlanmamış olmasına tepki gösterdi. Kaza yapan sürücülerden Ozan Oğuz, "Üçüncü viteste rampa çıkıyordum. Yolun ne olduğunu anlamadım. Döndüm döndüm vurdum, tuzlanmaz mı yol. 3 gün öncesinden haber veriyorlar uyarıyorlar buzlanma olacak diye. Yazık günah bakın insanlara biz 4 araç kaza yaptık. Arkada da belediye otobüsleri girmiş birbirine. Yazık günah" dedi.



Konak'ta da üç araç birbirine girdi. Sürücüler yoldaki buzlanma nedeniyle kaza yaptıklarını söyledi. Bu kazada da yaralanan olmadı.





Bazı bölgelerde de trafik yoğunluğu ve buzlanma yüzünden araçlar ilerlemekte zorluk çekti.



Valilik dün yaptığı açıklamada okulların tatil olduğunu bildirmişti.